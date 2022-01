Erste Mieter ziehen in AWO-Seniorenheim

In Konken im Landkreis Kusel ziehen derzeit die ersten Mieter in das neue „Senioren-Wohnen“ der Arbeiterwohlfahrt ein. Wie ein Sprecher der AWO Pfalz mitteilt, sind jedoch noch nicht alle Arbeiten abgeschlossen. Die Räume für die geplante Tagespflege sowie einige Wohnung seien noch im Bau. Mit der Eröffnung rechnet die AWO im Frühjahr. In Konken entstehen unter anderem 17 barrierefreie Wohnungen, die an ältere Menschen aus der Region vermietet werden sollen. Die Senioren hätten dadurch die Möglichkeit, in ihrer Heimat alt zu werden. Die Baukosten für das Gesamtprojekt belaufen sich auf mehr als drei Millionen Euro.