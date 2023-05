Wer schon immer den Traum hatte, Schauspielerin oder Schauspieler zu werden, hat jetzt die Chance, in den Job mal reinzuschnuppern. In Kaiserslautern werden für die Dreharbeiten zum Spielfilm "Ein Mann seiner Klasse" Komparsen gesucht.

Viele träumen davon, nur wenigen gelingt es: Einmal vor der Kamera stehen und danach in einem Spielfilm auf der großen Leinwand zu sehen sein. Gut, in diesem Fall handelt es sich nicht um die Kinoleinwand, sondern um das Abendprogramm der ARD - jeder hat irgendwo mal klein angefangen. Für "Ein Mann seiner Klasse" sucht der SWR gemeinsam mit der Stadt Kaiserslautern insgesamt 400 Komparsen im Alter zwischen sechs und 99 Jahren.

Keine Statisten: Das machen Komparsen in Filmen

Anders als Statisten haben Komparsen feste Rollen, also verkörpern tatsächlich einen Charakter. Allerdings brauchen auch sie keine speziellen Vorkenntnisse in Sachen Schauspiel und müssen wenig bis gar keinen Text lernen. So auch für die vorgesehenen Komparsen-Rollen in Kaiserslautern. Gedreht wird an einzelnen Tagen zwischen dem 1. Juni und 11. Juli dieses Jahres. Die Tages-Gage liegt bei mindestens 120 Euro.

Erst Bestseller, bald Film: "Ein Mann seiner Klasse"

"Ein Mann seiner Klasse" ist die Verfilmung des gleichnamigen Spiegel-Bestsellers aus dem Jahr 2020 von Christian Baron aus Kaiserslautern. In dem autobiografischen Werk geht es kurz gesagt um Christian. Er ist Sohn eines gewalttätigen und alkoholabhängigen Möbelpackers. Als seine Mutter stirbt, kämpft seine Tante dafür, dass er auf eine "höhere Schule“ kommt. Dabei gerät Christian zwischen die Fronten.

Verschiedene Drehorte in Kaiserslautern

Der Film, der nun gedreht wird, spielt wie das Buch im Jahr 1994. Deshalb werden auch alle Schauspielerinnen und Schauspieler optisch in diese Zeit versetzt. Es soll Filmszenen auf dem Fußballplatz geben, in einer Kneipe, in der Schule und im Schwimmbad.

Wer Interesse an einer Komparsen-Rolle hat, kann sich hier kostenlos bei "Producer's Friend" melden, der zuständigen Komparsenagentur.