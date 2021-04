per Mail teilen

Die Kommunen in der Westpfalz bewerten das am Donnerstag verabschiedete Infektionsschutzgesetz des Bundes unterschiedlich. Das ergab eine Nachfrage des SWR. Die Stadt Kaiserslautern etwa hält die bundesweit einheitlichen und verbindlichen Vorgaben für sinnvoll. Denn bisher hätten nicht alle Länder die Corona-Maßnahmen konsequent umgesetzt. Im Kreis Südwestpfalz hoffe man, dass das Gesetz zu mehr Akzeptanz der Maßnahmen führt. Allerdings sei es kritisch zu bewerten, wenn die Bundesländer nicht mehr selbst über Maßnahmen entscheiden könnten, da das der föderalen Struktur der Bundesrepublik widerspreche. So könne beispielsweise nicht auf lokale Ausbrüche reagiert werden.