Die Kommunen in der Westpfalz appellieren an die Bürger, sich während der Faschingszeit an die Corona-Regeln zu halten. Faschingsveranstaltungen in der Region wurden bereits abgesagt. Der Pirmasenser Beigeordnete Dennis Clauer fordert beispielsweise die Menschen auf, in den eigenen vier Wänden verantwortungsbewusst mit der aktuellen Situation umzugehen. Auch die Verbandsbürgermeister aus Dahn und Ramstein appellieren an die Anwohner, auf unzulässige Zusammenkünfte und närrische Aktivitäten in Gruppen dringend zu verzichten. Rechtswidrig sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums auch private Faschingstreffen in angemieteten Räumen. Die Polizei wird nach eigenen Angaben keine verstärkten Faschingskontrollen in der Westpfalz durchführen, die Situation werde aber genau beobachtet. Viele Faschingsvereine aus der Region bieten in diesem Jahr alternative Fastnachtsveranstaltungen im Internet an.