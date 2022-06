Positive Bilanz bei Sommerschulen in der Westpfalz - aber...

Lernstoff nachholen, der wegen der Corona-Pandemie versäumt wurde. Das ist das Ziel der Sommerschulen. Insgesamt zeigten sich die westpfälzischen Kommunen zwar zufrieden damit. Allerdings lief es nicht überall ganz so rund.

Das fängt schon mit den Teilnehmerzahlen an. Die Städte und Kommunen in der Region haben dem SWR mitgeteilt, dass knapp 800 Schülerinnen und Schüler in den Sommerferien die Sommerschulen besucht haben. Der Kreis Kaiserslautern und die Stadt Pirmasens hatten mit 181 bzw. 178 Schülerinnen und Schülern mit Abstand die höchsten Teilnehmerzahlen bei ihren Nachhol-Angeboten. Trotzdem wäre zum Teil deutlich mehr drin gewesen.

In Pirmasens kamen zum Beispiel etwa 20 Kinder und Jugendliche weniger als im vergangenen Jahr. Im Kreis Kaiserslautern kamen in diesem Jahr nur etwa halb so viele. Ärgerlich, erklärt die Verwaltung. Der Arbeitsaufwand sei „im Verhältnis zu der Teilnehmerzahl sehr hoch“ gewesen. Einige Schulen waren überrascht, dass sie in diesem Jahr deutlich weniger Anmeldungen hatten als im vergangenen. Im Kreis Südwestpfalz kamen in diesen Ferien 112 Kinder und Jugendliche zur Sommerschule. Eigentlich wären von der Kapazität her dreimal so viele möglich gewesen.

Im Englischunterricht, wie hier in Kaiserslautern, versuchen die Schülerinnen und Schüler die Lerninhalte nachzuholen, die aufgrund der Corona-Pandemie im Schuljahr zu kurz kamen. SWR

Aufwand für Eltern wohl zu hoch

André Schattner, Sprecher der Kreisverwaltung, hat aber eine plausible Erklärung: der Aufwand für die Eltern. „Diese mussten die Kinder- und Jugendlichen für drei Stunden Sommerschule zu den Standorten bringen und abholen. Das war für viele Berufstätige leider nicht möglich. Zudem war der Zeitraum auf die letzten beiden Wochen der Ferien begrenzt.“

Lob gibt es zwar von der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach: Das Land habe die Sommerschule „deutlich besser als 2020 vorbereitet, da mehr Zeit und bessere Materialien für die Freiwilligen zur Verfügung standen“. Mit den Freiwilligen sind die Lehrkräfte gemeint: überwiegend Lehramtsstudenten, pensionierte Lehrerinnen und Lehrer sowie Abiturienten. Allerdings beklagt ein Sprecher der Verbandsgemeinde Landstuhl, dass die Lehrkräfte schon angefragt werden mussten, bevor die Teilnehmerzahl der Sommerschulen feststand.

Mithilfe der Schulen wird bemängelt - AHA-Regeln aber gut eingehalten

Doch auch der Sprecher in Landstuhl sagt, dass der Verwaltungsaufwand sehr hoch gewesen sei. „Allerdings profitierten die Kinder von den sehr kleinen Gruppen. Die Lehrkräfte konnten dadurch auf einzelne Kinder und deren Lernlücken individuell eingehen.“ Allerdings habe sich die Mithilfe der Schulen schwierig gestaltet. Wie schon im vergangenen Jahr seien den Kindern und Jugendlichen „keine Arbeitsblätter, Arbeitsmappen oder sonstiger Lernstoff mitgegeben“ worden.

Trotzdem zeigten sich die Kommunen in der Region insgesamt zufrieden mit dem Ablauf der Sommerschulen. Auch die Hygiene- und Abstandsregeln seien gut eingehalten worden. Trotzdem blieben einige nicht von Corona-Beschränkungen verschont. In Stadt und Kreis Kaiserslautern, in Zweibrücken und im Donnersbergkreis galt zwischenzeitlich Maskenpflicht im Unterricht, weil die Corona-Regeln in den Kommunen wegen der hohen Inzidenz verschärft wurden.

Schulstart mit Maskenpflicht für alle

Somit wurden die Schülerinnen und Schüler schon mal auf den Unterricht in ihrer "normalen" Schule vorbereitet, die ab kommenden Montag, 30. August, wieder startet und zwar mit Maskenpflicht - unabhängig von der Inzidenz. Währenddessen plant das Land für die Herbstferien ein ähnliches Nachhol-Angebot – dann aber als „Herbstschule“. Auch im kommenden Jahr soll es in Rheinland-Pfalz das Angebot der Sommerschule geben. Die Kommunen in der Westpfalz werden sich daran wohl auch wieder beteiligen.