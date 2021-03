In der Westpfalz werden derzeit kommunale Corona-Schnelltest-Zentren eingerichtet. Das Land will so für eine flächendeckende Test-Infrastruktur auch auf dem Land sorgen. In den Test-Zentren können sich Privatpersonen kurzfristig auf das Corona-Virus testen lassen. Nach Angaben der Kreisverwaltung Kaiserslautern werden die Test-Zentren zum Beispiel in Enkenbach-Alsenborn, Mehlbach und Hochspeyer eingerichtet. Auch in den Landkreisen Kusel, dem Donnersbergkreis und in der Südwestpfalz sind kommunale Test-Zentren geplant. Kommenden Montag sollen die ersten öffnen.