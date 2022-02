Die Stadt hat ihre Pläne zum nächsten Bauabschnitt der "Neuen Stadtmitte" veröffentlicht. Es gibt mehr grün, mehr Sitzplätze, mehr Bäume. Dafür aber weniger Autoverkehr in der Innenstadt. Ein Kommentar von SWR-Reporter Jan Jaworski.

SWR-Reporter Jan Jaworski. SWR

Die "Neue Stadtmitte" in Kaiserslautern ist zweifelsohne ein spannendes Bauprojekt. Aber ob sich auch die Menschen in Kaiserslautern darüber freuen werden, ist offen. Auch mit dem im vergangenen Jahr fertig gewordenen Schillerplatz sind einige überhaupt nicht zufrieden. Auch die einjährige Bauzeit und das dadurch entstehende Verkehrschaos wird für viele Lautrer wohl erst einmal zur Geduldsprobe. Die Beschwerde-Schreiben dürften schon bei vielen in der Schublade liegen und mit Baubeginn auch in den Briefkasten des Rathauses flattern.

Der Stadt eine Chance geben

Doch ich warne vor voreiliger Kritik. Klar, es lässt sich darüber streiten, wie lange es nun gedauert hat, bis endlich was passiert. Auch dass Bäume gefällt wurden und viele Lautrer davon nichts gewusst haben (wollen), ist echt doof. Aber Kaiserslautern soll endlich schöner werden. Und den Plänen nach zu urteilen wird es auch so kommen - zumindest die Innenstadt. Deshalb sollte man der Stadt die Chance und vor allem die Zeit dafür geben, dass sich die "Neue Stadtmitte" so entwickelt, wie wir es uns für unsere Heimatstadt wünschen: Ein Ort, an dem man gerne ist, an dem man gerne Fotos für die Sozialen Medien macht, an dem man gerne sagt: "Das ist mein Kaiserslautern."

Klimawandel betrifft alle, auch die Lautrer

Und alle, die jetzt schon meckern, dass es zu wenig Parkmöglichkeiten in der Stadt gibt und nun auch der Verkehr fast komplett aus dem Zentrum verschwinden wird: Es gibt genügend Parkhäuser in der Stadtmitte, deren Ticketpreise auch sehr human sind. Außerdem soll ja auch der ÖPNV und Radverkehr verbessert werden. Wer da immer noch was zu meckern hat, der hat nicht verstanden, in welcher Zeit wir leben. Denn jetzt kommt es darauf an, dass jeder zumindest einen kleinen Beitrag gegen den Klimawandel unternimmt. Und wenn man schon nicht selbst was machen will, muss man eben dazu gezwungen werden. Das fängt in unserem "Lautre" an und endet auf der großen weltpolitischen Bühne.