Politiker aus der Südwestpfalz fordern, dass Menschen, die private Partys feiern und dabei gegen die Corona-Regeln verstoßen, Bußgelder zahlen sollen. Der Innenminister lehnt das ab. Sandra Biegger kommentiert.

"Zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust…" - so schön lässt der Dichter Goethe seine Figur Faust klagen und ehrlich gesagt geht es mir derzeit auch so, wenn ich über den Vorschlag der Landrätin des Kreises Südwestpfalz, Susanne Ganster (CDU), und des Oberbürgermeisters von Pirmasens, Markus Zwick (CDU), nachdenke. Ich finde es wie die beiden extrem unfair, dass Kneipen, Restaurants, Cafés, Theater, usw. schließen müssen, damit sich das Covid 19-Virus nicht weiter ausbreitet.

Für Treffen zu Hause hingegen gibt es keine klaren Regeln. Das Land sagt zwar, bitte trefft euch maximal zu zehnt und aus mehr als zwei Haushalten solltet ihr auch nicht sein. Das Ganze ist aber lediglich ein Appell – und wer sich daran nicht hält, der kann deshalb auch nicht bestraft werden.

"Kontrolle ist manchmal besser"

Ja, weiß denn Innenminister Roger Lewentz (SPD) nicht, dass Vertrauen natürlich gut, Kontrolle dann aber manchmal doch besser ist? Lewentz sagt ja, dass ein explizites Verbot keinen Sinn macht, weil es rechtlich nicht durchsetzbar wäre. Schließlich sage das Grundgesetz, dass der Staat zum Beispiel in Person von Polizisten nur dann in eine Wohnung eindringen dürfe, wenn akute Gefahr für die Menschen in der Wohnung besteht.

SWR-Redakteurin Sandra Biegger. SWR

Bürgerrechte müssen geschützt werden

Diese Zurückhaltung finde ich einerseits extrem seltsam, wo doch der Staat gerade in fast alle Bereiche unseres Lebens eingreift. Und dann denke ich aber an die klugen Mütter und Väter unseres Grundgesetzes – die nach Ende des Naziregimes sich sehr genau überlegt haben, welche Bürgerrechte auf alle Fälle geschützt werden müssen.

Und so wäge ich ab, tendiere mal zur einen, mal zur anderen Position – ganz sicher bin ich mir nur, dass ich verdammt froh bin, dass ich keine Politikerin bin und in dieser schwierigen Zeit Entscheidungen treffen muss.