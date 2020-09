Viele hatten erwartet, dass der Stadtrat Landstuhl eine Entscheidung zur Zukunft der Stadthalle trifft - jetzt steht nur fest, dass sie künftig nicht mehr als Eigenbetrieb gemanaged wird. Sonst ist viel offen. Ein Kommentar von Sandra Biegger.

Auch im kommenden Jahr sollen die Lichter in der Stadthalle in Landstuhl nicht ausgehen. SWR

"Da steh ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor" - das lässt der Dichter Goethe die Figur Faust sagen und klagen. Eine Stimmung, die viele Bürger, die am Dienstag im Stadtrat in Landstuhl waren, nachvollziehen können. Denn: Noch immer ist nicht klar, wie es mit der Stadthalle weitergeht, ob und welche kulturellen Veranstaltungen dort in Zukunft stattfinden.

Klar ist nur, dass sich in Zukunft nicht mehr eine eigene Geschäftsführung samt Team um die Halle kümmert - in der Hoffnung, dass dadurch Geld eingespart wird. Allein in diesem Jahr wird mit einem Minus von 900.000 Euro gerechnet.

Viele Ideen, aber noch kein gemeinsames Konzept

Konzepte, wie die Stadthalle in Zukunft genutzt werden könnte, haben die Fraktionen. Alle verbindet, dass es weiterhin kulturelle Veranstaltungen geben soll, nur eben ohne ein fettes Minus für die Stadt. Ob die Veranstaltungen aber von der Stadt Landstuhl organisiert werden, oder von einer Agentur, oder von einem Citymanager oder aber von Künstlern, Vereinen und Privatleuten selbst, die die Halle wie ein Art großes Bürgerhaus buchen und dann die Veranstaltung in Eigenregie organisieren – all das ist noch offen.

SWR-Redakteurin Sandra Biegger. SWR

Stadträte müssen schnell Entscheidung zur Stadthalle treffen

Jetzt kann man sagen: Gut Ding will Weile haben. Und eine Einrichtung wie die Stadthalle, die im kommenden Jahr immerhin ihren 25. Geburtstag feiert, hat es verdient, dass man sich in aller Ruhe mit ihr beschäftigt. Und natürlich hat auch die politische Arbeit unter der Corona-Pandemie gelitten, weil beispielsweise Sitzungen ausfielen. Aber jetzt ist es höchste Zeit, dass die Stadträte schnell zu Potte kommen. Denn noch ist völlig unklar, wie es mit der Stadthalle ab dem kommenden Jahr weitergeht…

Und eines ist sicher: Egal ob Vereine, Privatleute oder Künstler - jeder, der ein Fest oder eine Veranstaltung plant, braucht genügend Vorlauf! Deshalb muss eine Entscheidung her. Ansonsten gibt es zwar noch die Halle, die natürlich auch weiterhin in Schuss gehalten werden muss, aber kein Leben mehr drin. Und das wäre dann nicht nur ein finanzieller Verlust für Landstuhl!