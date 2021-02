per Mail teilen

Es gibt noch immer keine endgültige Entscheidung in der Stadionfrage in Kaiserslautern. Die Machtkämpfe im Stadtrat sind unübersehbar. Ein Kommentar von SWR-Redakteur Sebastian Zobel.

Hinter der Entscheidung des Kaiserslauterer Stadtrates steht für mich ein großes Fragezeichen? Es fehlt nämlich noch die Zustimmung der ADD und die ist alles andere als sicher. Das hat mir auch Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) nochmal bestätigt. Weichel will zwar noch in dieser Woche das Gespräch mit der Behörde suchen – aber was ist, wenn die ADD tatsächlich „nein“ sagt?

Nächster Akt im Stadion-Theater

Ganz einfach, dann war diese große Sondersitzung des Stadtrats am vergangenen Samstag quasi für die Katz, die Abstimmung der Räte wäre hinfällig und die Zeit läuft allen Beteiligten weiter davon. Dieses große Stadion-Theater scheint also in den nächsten Akt zu gehen. Ich kann darüber nur noch den Kopf schütteln. Meiner Meinung nach geht es schon lange nicht mehr um eine vernünftige Lösung für den FCK, sondern um politische Machtkämpfe. Das wurde auch während der Sitzung deutlich.

Da werden sich gegenseitig Vorwürfe gemacht, offensichtlich im Voraus getroffene Absprachen über den Haufen geworfen und die Fraktionen überbieten sich gegenseitig damit, wieder neue Anträge einzubringen. Der Ton am Samstag war zwischendurch ziemlich rau und es gab sogar eine kurze Sitzungsunterbrechung.

Auch die längste Verlängerung wird abgepfiffen

Jetzt hat man den Ball wieder zurück zur ADD gespielt und ihn auf den Elfmeterpunkt gelegt, in der Hoffnung, dass die Behörde das Ding verwandelt. Ich habe allerdings die Befürchtung, dass dieser Schuss nach hinten losgeht und uns eine erneute Verlängerung bevorsteht. Offensichtlich ist nicht allen Beteiligten bewusst, dass auch die längste Verlängerung irgendwann abgepfiffen wird und am Ende dieses Spiels beide Mannschaften, nämlich Stadt und FCK, als Verlierer vom Platz gehen könnten.