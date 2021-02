Die Corona-Impfungen laufen auch in der Westpfalz derzeit eher schleppend. Denn es gibt nicht genügend Impfstoff. Und da stößt es einigen Menschen sauer auf, dass plötzlich z.B. manche Politiker geimpft werden, obwohl sie laut des Impfplans noch gar nicht an der Reihe wären – so auch im Donnersbergkreis geschehen. Dort sind Landrat Rainer Guth und weitere Verwaltungsmitglieder im Januar geimpft worden – weil Impfstoff übrig war. SWR-Reporterin Sina Weber mit einem Kommentar.

Die Aufregung ist groß – Landrat Guth und ein paar andere Politiker sind gegen Corona geimpft worden, obwohl sie eigentlich noch nicht dran waren. Aber warum eigentlich der ganze Aufruhr? Schließlich haben sich der Landrat und die anderen nicht vorgedrängelt. Der Landrat hat einfach pragmatisch entschieden, was mit nicht verimpftem Impfstoff aus einem Altenheim passieren soll. Der Impfstoff war zur Impfung vorbereitet und die Kühlkette unterbrochen. Heißt: der Impfstoff war nur noch sehr begrenzt haltbar. Und dann ist es doch wohl besser, irgendjemanden zu impfen, der gerade in der Nähe ist, als den sowieso schon knappen Impfstoff verderben zu lassen und ihn einfach zu entsorgen. Den Aufschrei in so einem Fall höre ich schon jetzt.

SWR-Reporterin Sina Weber SWR

Natürlich gibt es irgendwo im Kreis wahrscheinlich Senioren, die eigentlich Anspruch auf eine Impfung hätten, deren Termin aber – mangels Impfstoff - verschoben wurde. Natürlich wäre es schön, diese Leute würden, wenn irgendwo Impfstoff übrig bleibt, berücksichtigt. Aber woher sollte der Landrat denn wissen, ob es solche Leute im Kreis gibt, wer sie sind und wo sie wohnen. Im Januar war der Impfstart verschoben worden, Listen wird es da wohl noch keine gegeben haben. Und im Übrigen wird der Landrat nicht einfach auf einen Knopf an seinem Rechner drücken und dann erscheint ihm eine solche Liste. Das ist wirklich zu einfach gedacht. Zumal wenn der Impfstoff möglichst bald verimpft werden muss und schnelles Handeln nötig ist.

Politiker sollten genauso früh geimpft werden wie andere wichtige Berufsgruppen

Ich finde zum Beispiel, dass es ein Unding ist, dass Politiker nicht sowieso bevorzugt geimpft werden. Immerhin sind sie es, die die Geschicke der Städte und Kreise lenken sollen – und da wäre es eigentlich angeraten, diese Leute möglichst früh vor dem Virus zu schützen. So wie Polizisten, Pflege- und Rettungskräfte und Ärzte.

Missbrauch des Themas im Wahlkampf ist schäbig

Es ist schade, dass offenbar viele Menschen immer nur ihren kleinen Kosmos sehen, das, was direkt in ihrem Umfeld passiert. Und es ist schade, dass es Politiker gibt, die jetzt meinen, die Entscheidung von Landrat Guth vor der Wahl politisch für sich nutzen zu können. Manchmal würde diesen Menschen ein wenig innehalten und nachdenken gut tun, wie man eventuell selbst in so einer Situation gehandelt hätte. Denn gerade in diesen Zeiten der Pandemie ist nicht nur Solidarität gefragt, sondern auch Pragmatismus. Und den hat Landrat Guth aus dem Donnersbergkreis meines Erachtens an den Tag gelegt.