Kommentar: Die Hilfsbereitschaft gibt Hoffnung

Es ist schwierig die Kriegsbilder aus der Ukraine zu sehen. Hilfsaktionen wie die aus Höhfröschen in der Westpfalz machen aber Hoffnung, findet SWR Reporter Kimon Schanze.

SWR Reporter Kimon Schanze - er hat einen Hilfskonvoi aus Höhfröschen bis an die polnisch-ukrainische Grenze begleitet SWR

In letzter Zeit fällt es schwer jeden Tag zuversichtlich zu sein und leichtfüßig durchs Leben zu gehen. Die Corona-Krise, der scheinbar unaufhaltbare Klimawandel und jetzt auch noch der Krieg in der Ukraine. Ein Konflikt auf unserem Kontinent, der schon jetzt viele Menschenleben gekostet hat und noch ist kein Ende in Sicht. Das Leid, das dabei für die Ukrainerinnen und Ukrainer entsteht, ist unvorstellbar.

Doch es gibt Lichtblicke. Für mich zeigt sich in solchen Zeiten, wie stark unser Mitgefühl ist und wie groß unsere Hilfsbereitschaft. Die Spendenaktion aus Höhfröschen, durch die sich mehrere LKW voller Hilfsgüter Richtung Osten aufmachen konnten, ist ein Beispiel dafür. Die Geschichte zeigt, wie auch eine zunächst kleine Idee wirklich viel bewirken kann.

Hilfsbereitschaft der Menschen macht sprachlos

Möglich gemacht haben das hunderte Menschen, die mit einer Selbstverständlichkeit geholfen haben, die mich sprachlos macht. Menschen, die in der Westpfalz für teilweise viel Geld Supermärkte leer kaufen um Spendenpakete zu packen. Menschen aus Speditionen, die sich um die Logistik bis zur ukrainischen Grenze gekümmert haben. Menschen in Polen, die geflüchtete Familien aufnehmen und umsorgen, ihnen Essen machen und Schlafplätze anbieten. Menschen, die in Deutschland, in Polen und in der Ukraine beim Umladen geholfen haben. Und natürlich Menschen, die ihr Leben riskieren und die Spenden in die Ukraine fahren, damit sie dort die Menschen erreichen, die um ihr Leben kämpfen müssen.

Solche Aktionen bewirken viel. Sie unterstützen nicht nur die Geflüchteten, die sich über Hygiene-Produkte, Essen und Kuscheltiere für ihre Kinder gefreut haben. Sie haben vor allem Hoffnung geschenkt. Die LKW mit den Spenden sind ein Zeichen für die Menschen aus oder noch in der Ukraine. Ein Zeichen dafür, dass sie nicht allein sind. Und im besten Fall konnten oder können sie sogar Menschenleben retten.

Menschen aus der Ukraine eine Perspektive geben

Wichtig ist jetzt daran anzuknüpfen. Den vielen Millionen Menschen zu helfen, wenn sie in der EU ankommen. Ihnen auch hier in der Westpfalz eine Perspektive zu geben. Aber auch weiterhin die Hilfe in der Ukraine zu Unterstützen. Das am besten koordiniert über die großen Hilfsorganisationen wie zum Beispiel das Deutsche Rote Kreuz, AWO International oder die Johanniter.

Wir müssen vor Augen behalten, dass wir hier in Deutschland nicht in so einer Situation stecken, weil wir das Glück hatten und etwas weiter westlich geboren wurden. Deshalb lasst uns unser Glück teilen und zusammenhalten. Die Menschen aus der Ukraine würden das Gleiche für uns tun.