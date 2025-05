Meinung: Parken am Hbf in Kaiserslautern - ein Fall für Mary Poppins!

per Mail teilen

Kaiserslautern braucht ein kleines Wunder oder gleich Mary Poppins’ Zaubertasche, um all die Autos unterzubringen, die ab Montag nicht mehr im DB-Parkhaus stehen können.

Autofahrer in Kaiserslautern leben mit Baustellen als Dauerzustand. Wer Auto fährt, hat entweder Nerven aus Stahl – oder längst aufgegeben. Besserung ist aber nicht in Sicht.

Ab dem 19. Mai müssten Pendler ihr Auto am besten wie Mary Poppins in einer Zaubertasche verschwinden lassen – sonst wird’s eng. Selbst die Gelassensten verzweifeln da. Parken am Hauptbahnhof wird bis Anfang August zum Albtraum für Westpfälzer Pendler. Denn das Parkhaus wird für mehrere Wochen saniert, teilen der Parkhausbetreiber Contipark und die DB mit.

Herausforderung: Parkplatzsuche in Kaiserslautern

Die Park-Alternativen sind zumindest im Mai schwindend gering. Auf dem Messeplatz tobt die Kerwe und in der Lautrer Innenstadt treiben die sehr motivierten Politessen ihr Unwesen. Ach und da war ja auch noch eine frühe Parkempfehlung der DB: ein Supermarktparkplatz oder ein Hotel eigener Privatparkplatz um die Ecke des Bahnhofs. Tipp: Lieber nicht machen – Abschleppgefahr.

Keine Gespräche der DB mit Stadt Kaiserslautern, SWK oder VRN

Stadt, VRN und Stadtwerke als Betreiber des Busverkehrs wurden vorab nicht informiert. Das ist schwer nachvollziehbar und wirft Fragen auf. Immerhin: Parkgutscheine für einen Tag kostenloses Parken nach der Wiedereröffnung unter den Scheibenwischern der aktuell geparkten Autos zeigen zumindest ein wenig guten Willen.

Parkchaos am Hauptbahnhof Kaiserslautern zu erwarten

Ich wohne direkt neben dem Bahnhof und erlebe täglich fluchende Pendler und verzweifelte Parkplatzsucher – selbst bei geöffnetem Parkhaus. Ich wünsche allen Pendlern und Anwohnern rund um den Bahnhof starke Nerven für die kommenden elf Wochen. Hoffen wir, dass Zufahrten frei bleiben, Rettungswege nicht blockiert werden – und es nicht noch chaotischer wird. Auch wenn es zu befürchten ist.