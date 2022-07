Auf der US-Air Base in Ramstein übernimmt heute ein neuer Kommandant die Leitung. Brigadegeneral Otis Jones war vorher in Colorado in den USA stationiert. Er löst Brigadegeneral Joshua Olsen ab, der in das amerikanische Verteidigungsministerium wechselt. Die Air Base in Ramstein ist der größte amerikanische Militärflughafen außerhalb der USA.