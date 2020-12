Einige Landwirte aus der Westpfalz demonstrieren am Sonntag in Koblenz unter dem Motto "Agrarwende anpacken". Die Protestaktion findet anlässlich des EU-Agrarrats in Koblenz statt, der über die Neuverteilung der Subventionen für die Landwirtschaft verhandelt.



Es geht um 55 Milliarden Euro pro Jahr, über die die anwesenden EU-Staaten beim EU-Agrarrat in Koblenz verhandeln. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) müsse, so fordern es die Organisatoren der Demonstration, die Nachbarländer überzeugen, Agrarpolitik zukunftsfähiger zu machen. Das gehe nur, wenn Steuergelder nur noch für insektenfreundliche und klimaschonende Landwirtschaft, artgerechte Tierhaltung und den Erhalt der Höfe verwendet werden. Aktuell würden Subventionen am Flächenbesitz gemessen, was Großgrundbesitzer noch reicher mache, kleinere landwirtschaftliche Betriebe würden aber auf der Strecke blieben. Der Demo-Zug startet nach einer Auftaktveranstaltung am Bahnhofsvorplatz in Koblenz. Geplant ist ein Protestzug Richtung Koblenzer Schloss.