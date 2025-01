In Weidenthal im Kreis Bad Dürkheim fand am Sonntag das schon traditionelle Knutfest statt. Höhepunkt dabei ist die "Weltmeisterschaft im Weihnachtsbaumwerfen". Allerdings ist es nicht möglich, dabei mit dem eigenen, abgeschmückten Weihnachtsbaum anzutreten, sagt

Tamara Schulz vom Fußball-Verein FC Wacker 1920 in Weidenthal, die das Weihnachtsbaumwerfen mitorganisiert hat. Die WM wird in drei Kategorien ausgetragen: Weitwerfen, Hochwerfen und Schleuderwerfen.