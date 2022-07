In Kaiserslautern wird es immer wärmer

Der Klimawandel ist auch in Kaiserslautern messbar. Das belegen Daten einer Klimastation.

Die Stadt Kaiserslautern hat die Messergebnisse einer Klimastation, die dem Deutschen Wetterdienst gehört, zusammengefasst. Seit 1881 wird das Wetter aufgezeichnet. Das wärmste Jahr war in Kaiserslautern demnach das Jahr 2020 mit einer Jahresdurchschnittstemperatur von 11,4 Grad. Im vergangenen Jahr lag der Jahresdurchschnitt zwar bei kühlen 9,9 Grad. Das sei "aber leider nur eine Ausnahme", teilt die Stadt Kaiserslautern mit.

Hitze in Kaiserslautern

In den vergangenen Jahren hat es den Messergebnissen zufolge besonders viele warme oder heiße Tage gegeben. Meteorologen sprechen von warmen Tagen, wenn die Temperatur höher als 25 Grad ist. Heiße Tage sind Tage, bei denen die Temperatur höher als 30 Grad ist.

Im Jahr 2018 habe es in der Stadt 99 warme Tage gegeben, in den Jahren 2019 und 2020 jeweils 75. Heiß war es im Jahr 2018 an 25 Tagen, im Jahr 2019 an 32 Tagen und im Jahr 2020 an 20 Tagen. Der bisher wärmste Tag in Kaiserslautern war der 25. Juli 2019 mit einer Maximaltemperatur von 39,1 Grad.

Auch das Jahr 2022 scheint in Kaiserslautern warm zu werden

Die Stadt Kaiserslautern schreibt, dass Rheinland-Pfalz in der ersten Jahreshälfte dieses Jahres mit einer Durchschnittstemperatur von 10,1 Grad die zweitwärmste Region in Deutschland war. In Kaiserslautern lag der Durchschnitt bei 10,2 Grad. Im Juni wurden an der Klimastation bereits Maximaltemperaturen von bis zu 36 Grad gemessen.

Das tut Kaiserslautern für den Klimaschutz

Die Stadt Kaiserslautern hat bereits 2019 ein Klimaanpassungskonzept herausgegeben, in dem sie gemeinsam mit Experten Ideen entwickelt hat, um dem Klimawandel etwas entgegen zu setzen. Der Kreis Kaiserslautern plant in diesem Jahr ein solches Konzept auf den Weg zu bringen. Die Stadt hat bereits zahlreiche Maßnahmen umgesetzt.

Beispielsweise müssen Hausbesitzer, die ihr Dach begrünen, weniger Gebühren für die Stadtentwässerung zahlen. Die Stadt selbst will in jedem Jahr mindestens 20 neue Bäume pflanzen, sie hat unter anderem am Friedhof Beete mit blühenden Blumen angelegt und erstellt ein Konzept gegen Hochwasser durch Starkregen.

Wenn keine wirksamen Klimaschutzmaßnahmen durchgeführt werden, geht die Stadt bis Ende des Jahrhunderts von einem Temperaturanstieg von bis zu 4,5 Grad aus.