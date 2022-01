Kreis will Klimaschutzkonzept auf den Weg bringen

per Mail teilen

Der Kreis Kaiserslautern plant in diesem Jahr ein Klimaschutzkonzept auf den Weg zu bringen. Dafür hat die Verwaltung nach Angaben von Landrat Ralf Leßmeister bereits einen neuen Klimaschutzmanager eingestellt.

Was kann der Kreis Kaiserslautern tun, um kurz-, mittel- und langfristig weniger Treibhausgase aus zu stoßen? Und wie kann sich der Kreis im Hinblick auf den Klimawandel aufstellen – zum Beispiel was erneuerbare Energien angeht? Mit solchen und anderen Fragen soll sich der neue Klimaschutzmanager der Kaiserslauterer Kreisverwaltung beschäftigen, um dann ein Klimaschutzkonzept erstellen zu können. Dabei sollen auch weitere Radwege ausgebaut werden. Nach Angaben von Landrat Leßmeister geht es in diesem Jahr um sechs Projekte. Das größte sei die Pendler-Rad-Route zwischen Landstuhl und Kaiserslautern. Ein Teilabschnitt sei schon abgeschlossen, nun soll der Ausbau der Rad-Route fortgesetzt werden.