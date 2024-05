Blog: Klimademo in Kaiserslautern ++ Förderung für Klimaschutz in Rodalben ++ Pakethalle Pirmasens soll Jugendhaus werden ++

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

Freitag, 31. Mai

++ Klimademo in Kaiserslautern ++

7:04 Uhr

Die Baubranche soll klimafreundlicher werden. Das ist das Ansinnen der Gruppe "Architects for Future". Dafür demonstrieren die Mitglieder heute in Kaiserslautern.

++ Förderung für Klimaschutz in Rodalben ++

6:33 Uhr

412.00 Euro für den Klimaschutz. Diese Summe stellt das Land der Verbandsgemeinde Rodalben demnächst zur Verfügung. Größtenteils soll das Fördergeld in die Modernisierung von Gebäuden gesteckt werden, konkret geht es um Photovoltaik-Anlagen. Zum Beispiel auf dem Gebäude der Mozartschule und auf der dazugehörenden Schwimm- und Turnhalle. Eine neue PV-Anlage soll auch auf dem Dach der Gemeindeverwaltung und dem Feuerwehrgerätehaus installiert werden. Dazu kommen außerdem Energiespeicher. Die Speicher zusammen mit der Solarenergie sollen die Stromversorgung in der VG etwas unabhängiger vom öffentlichen Stromnetz machen. Timo Bäuerle, der erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde sagt, dass die finanzielle Lage von Rodalben bereits angespannt sei. Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen wären daher ohne finanzielle Unterstützung nur schwer umzusetzen.

++ Pakethalle Pirmasens soll Jugendhaus werden ++

6:31 Uhr

Mehr Platz für die Jugend - den will Pirmasens mit dem Umbau der historischen Pakethalle schaffen. Bisher ist das Jugendhaus in Pirmasens in der ehemaligen Schuhfabrik Georg Krämer untergebracht. Weil sich eine Sanierung des alten Hauses laut Stadt nicht lohnt und die Räume dort auch zu klein sind, baut die Stadt die ehemalige Pakethalle barrierefrei um. Nach Angaben der Stadt fördern der Bund und das Land den Umbau des neuen Jugendhauses mit 5,47 Millionen Euro. Die Stadt rechnet mit einer Bauzeit von gut zwei Jahren.

++ Ausländerbehörde jetzt auch online ++

6:31 Uhr

Wer etwas bei der Ausländerbehörde des Donnersbergkreis erledigen muss, kann das ab sofort auch übers Internet machen. Nach Angaben der Kreisverwaltung können jetzt verschiedene Anträge online ausgefüllt und abgegeben werden. Darunter Aufenthaltstitel, die für eine Ausbildung oder einen Job gebraucht werden. Das neue Online-Angebot der Ausländerbehörde soll laut Kreis Papierkram und Zeit sparen - zum Beispiel, weil die Unterlagen dann nicht mit der Post verschickt werden müssen. Außerdem können Antragsteller den Service überall und jederzeit nutzen. Alle Anträge findet man auf der Internetseite des Donnersbergkreis im Bereich Bürgerservice.

Mittwoch, 29. Mai

++ Hilfe für Hochwassergeschädigte aus Zweibrücken ++

18:20 Uhr

Die Stadtverwaltung Zweibrücken verhandelt nach eigenen Angaben derzeit mit dem Land, wie die Hilfe für vom Hochwasser geschädigte Personen und Unternehmen aussehen soll. Um zu erheben, wer in welchem Umfang Schäden erlitten hat, bittet die Verwaltung die Geschädigten sich zu melden. Dazu wurde die Mailadresse hochwasser@zweibruecken.de eingerichtet. An diese Adresse sollen die Betroffenen Name, Adresse und - wenn möglich - eine grobe Schätzung der Schadenshöhe schicken. Sobald klar ist, ab wann und wie finanzielle Hilfe beantragt werden kann, meldet sich die Stadt bei allen zurück, die sich über die Mailadresse gemeldet haben.

++ Flüchtlinge in Pirmasens bekommen Bezahlkarte ++

18:02 Uhr

Lange war darüber debattiert worden, in Pirmasens kommt sie jetzt: die sogenannte Social Card. Mit ihr können Asylbewerber künftig einkaufen. Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) hat die ersten Karten persönlich übergeben. Ab Juni bekommen dann alle Asylbewerber, die neu nach Pirmasens kommen, kein Bargeld mehr, sondern eine Bezahlkarte. Hier gibts den ganzen Artikel:

++ Informationen zur Europawahl ++

17:28 Uhr

Wer sich vor der Europawahl am 9. Juni informieren möchte, wofür die EU überhaupt steht und welche Ziele wer verfolgt, kann sich bei Europe Direct Kaiserslautern informieren. Es ist eins von 50 Informationszentren in Deutschland. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt darin, die EU für Bürger greifbarer zu machen. Komplizierte und komplexe Sachverhalte einfach darzustellen, um den großen Apparat EU - also die Kommission, das Parlament und den Europarat – besser verstehen zu können.

++ Kuckucksbähnel feiert Jubiläum - Fahrt nach Pirmasens ++

16:56 Uhr

Ab morgen feiert das historische Kuckucksbähnel im Elmsteiner Tal sein 40-jähriges Jubiläum. Nach Angaben der Betreiber war es damals die erste Museumseisenbahn in Rheinland-Pfalz. Die Strecke im Kreis Bad Dürkheim wurde extra für die Museumsbahn reaktiviert. Jährlich werden rund 30.000 Menschen auf der Strecke von Neustadt über Lambrecht bis nach Elmstein transportiert. Morgen und am Wochenende sind zum Jubiläum auf der Strecke zwei Dampfloks unterwegs, am Freitag gibt es eine Jubiläumsfahrt bis nach Pirmasens.

++ Zugausfälle wegen Personalproblemen in Stellwerk ++

11:33 Uhr

Wegen Personalproblemen im Stellwerk Ludwigshafen ist auch der Bahnverkehr aus der Westpfalz erheblich eingeschränkt. Noch bis mindestens Mitte Juli wird zwischen der Pfalz und Mannheim jede zweite S-Bahn gestrichen, sagt der zuständige Zweckverband. Außerdem entfallen die Züge ins BASF-Werk. Der Zweckverband forderte die Deutsche Bahn auf, so schnell wie möglich weitere Fahrdienstleiter für den Dienst im Stellwerk Ludwigshafen auszubilden.

++ Ausflugstipps am langen Wochenende ++

10:10 Uhr

Neben Prozessionen und Pfarrfesten, gibt es in der Westpfalz über das lange Wochenende an Fronleichnam noch einiges mehr zu erleben. Ein Überblick...

++ Theaterstück "Der Reichsbürger" wird länger gezeigt ++

10:09 Uhr

Das Theaterstück "Der Reichsbürger" kommt gut an beim Publikum in der Westpfalz. Das Pfalztheater in Kaiserslautern hatte mit der Aufführung des Stücks spontan auf rechtsextreme Vorfälle in diesem Jahr reagiert. Dass das Stück zum Publikumserfolg geworden ist, freut die Veranstalter. Viele Besucher hätten sich den Monolog "Der Reichsbürger" angeschaut. Die zehn Vorführungen seien nahezu ausverkauft gewesen, heißt es vom Theater. Weil der Rechtsextremismus in jüngster Zeit viele Ensemble-Mitglieder aufgewühlt hatte, wurde das Stück spontan auf den Spielplan des Lauterer Theaters gesetzt. In dem Monolog geht es um einen Reichsbürger, der die Grundgesetze der Bundesrepublik in Frage stellt und um die Frage, warum sich Menschen radikalisieren. Damit will das Theater die Zuschauer ermutigen, über die Grundsätze unserer Gesellschaft nachzudenken und zu diskutieren. Weil "Der Reichsbürger" so gut angenommen wurde, hat die Theaterleitung entschieden, das Stück in der nächsten Spielzeit wieder aufzunehmen. Auf genaue Termine müssen Theaterfans aber noch warten.

++ Scheibe in Zug in Pirmasens beschädigt ++

9:13 Uhr

Wer hat mitbekommen, wie in einem Regionalzug nach Pirmasens eine Scheibe zu Bruch gegangen ist? Das fragt die Bundespolizei in Kaiserslautern. Der Vorfall passierte am 20. Mai im Zug, der ab 20:07 Uhr auf der Strecke von Saarbrücken nach Pirmasens fuhr. Die Polizei geht davon aus, dass der Zug möglicherweise von außen beschossen wurde oder dass ein Gegenstand von außerhalb die Scheibe beschädigt hat.

++ 28 Anzeigen gegen Fans bei DFB-Pokalfinale ++

6:32 Uhr

Beim DFB-Pokalfinale in Berlin hat die Polizei 28 Anzeigen gegen Fans des 1. FC Kaiserslautern und von Bayer Leverkusen ausgesprochen. 20 Menschen wurden festgenommen oder erhielten Platzverweise - drei Polizisten wurden verletzt. Die meisten Fans waren aber sehr friedlich, heißt es von der Berliner Polizei. Sowohl die Lauterer, als auch die Leverkusener Fans. Allerdings gab es laut Polizei über das ganze Wochenende Probleme mit Pyrotechnik - vor allem bei den FCK-Fans. Die haben schon auf der Fanmeile am Breitscheidplatz, bei ihrem spontanen Fanmarsch und später auch in der Ostkurve im Olympiastadion viel Pyro gezündet. Dafür gab es Anzeigen. Aber auch, weil Fans Polizeibeamte angegriffen haben. Außerdem ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigungen, weil Fans zum Beispiel Autos und einen Hertha-Fanshop mit ihren FCK-Stickern vollgeklebt haben. Ob die viele Pyrotechnik im Stadion zu Schäden geführt hat, prüft die Berliner Polizei noch. Im Einsatz waren beim DFB-Pokalfinale in Berlin insgesamt 1.100 Polizistinnen und Polizisten aus verschiedenen Bundesländern.

++ Bezahlkarte für Flüchtlinge in Pirmasens ++

6:32 Uhr

Geflüchtete aus Pirmasens können ab Juni mit einer Bezahlkarte einkaufen gehen. Der Stadtrat hatte im April beschlossen, dass alle neu zugewiesenen Asylbewerber die sogenannte "Social Card" bekommen sollen. Damit können die Geflüchteten dann Lebensmittel oder Kleider bargeldlos einkaufen. Auf die "Social Card" sollen die staatlichen Leistungen zum Lebensunterhalt gebucht werden, entweder als Guthaben auf einer Chipkarte oder in einer App. Nach Angaben der Stadt betrifft diese Regelung aktuell 70 Geflüchtete in Pirmasens, die zurzeit keiner Arbeit nachgehen oder gerade erst neu in einen Job gestartet sind.

Dienstag, 28. Mai

++ Mann in Pirmasens mit Cuttermesser verletzt ++

16:00 Uhr

Ein 36-jähriger Mann ist gestern Abend in Pirmasens mit einem Cutter-Messer verletzt worden. Der Mann war zuvor mit seiner Partnerin in Streit geraten, woraufhin sich Passanten eingemischt haben. Der 36-jährige Mann und die 33-jährige Frau hatten sich offenbar so heftig gestritten, dass mehrere Menschen versuchten, den Streit zu schlichten. Laut Polizei kamen dann zwei weitere Männer dazu. Einer zückte ein Cuttermesser und stach dem 36-Jährigen in den Oberschenkel. Anschließend feuerte er nach jetzigem Ermittlungsstand eine Schreckschusspistole ab, woraufhin alle Beteiligten gingen. Die Polizei kam kurz darauf in die Wohnung des betrunkenen Paares und überzeugte den verletzten Mann, seine Stichwunde im Krankenhaus behandeln zu lassen. Die Ermittler bitten jetzt um Hinweise zum Täter. Er soll zwischen 20 und 25 Jahre alt sein und einen blauen Jogginganzug mit Kapuze, Basecap und eine schwarze OP-Maske getragen haben.

++ Zwei Menschen bei Unfall in Kaiserslautern schwer verletzt ++

13:45 Uhr

Ein Unfall in Kaiserslautern hat eine schreckliche Kettenreaktion ausgelöst. Der Fahrer eines Trikes schleuderte dabei gegen einen Fußgänger. Beide wurden schwer verletzt.

++ Handballer vom TuS Dansenberg abgestiegen ++

11:02 Uhr

Der Tus Dansenberg ist aus der dritten Handball-Liga abgestiegen. Die Mannschaft aus dem Stadtteil Kaiserslauterns hat das letzte Spiel der Saison in Hanau 21:28 verloren - für den Klassenerhalt hätten die Dansenberger gewinnen müssen. Der TuS Dansenberg spielte seit 2017 in der dritten Handball-Liga. In der neuen Saison will der Verein mit Spielern aus der Region und der eigenen Jugend einen Neuanfang starten.

++ Workshops für Mosaik an Münztreppe Pirmasens ++

11:02 Uhr

In Pirmasens gibt es ab August eine weitere Mosaiktreppe, die von den Bürgern mitgestaltet werden kann. Dafür werden ab Juni vier Workshops im Mosaiklegen angeboten und das fertige Motiv wird dann Teil der Mosaiktreppe. Beim Schlabbeflickerfestival soll das Mosaik am Münzplatz in der Nähe der Fußgängerzone eingeweiht werden. Es wird ein schaukelndes Mädchen zeigen, dessen Schuh in die Luft fliegt. Außerdem wird es diverse Münzen zeigen, die Bezüge zur Stadtgeschichte haben. Das 23 Quadratmeter große Motiv wurde von einer Künstlerin aus Altleinigen entworfen. Sie wird auch die vier Bürgerworkshops leiten. Diese finden vom 20. bis 23. Juni in Pirmasens statt und dauern jeweils einen Tag. Eine Anmeldung ist beim City-Management bis zum 7. Juni möglich. Die Workshops sind kostenlos. Das gesamte Mosaik kostet rund 200.000 Euro. Finanziert wird es jeweils zur Hälfte aus der Städtebauförderung und einer Spende der Rheinberger-Stiftung.

++ Diversity Day: Gelebte Inklusion in Waschstraße Kaiserslautern ++

10:15 Uhr

Heute ist bundesweiter "Diversity Day", also Tag der Vielfalt. Der "Waschpark" in Kaiserslautern zeigt wie es geht - dort arbeiten Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zusammen.

++ Hochwasser Soforthilfe von Evangelischer Kirche ++

9:13 Uhr

Die Evangelische Kirche der Pfalz stellt Geschädigten des Hochwassers in der Südwestpfalz und im Saarland 50.000 Euro Soforthilfe zur Verfügung. Das Geld werde von den Dekanaten in Homburg und Zweibrücken verteilt. Gleichzeitig ruft die Kirche zu weiteren Spenden auf. An Pfingsten hatten die Flüsse in der Südwestpfalz so viel Wasser geführt wie einmal in einhundert Jahren. Zahlreiche Häuser wurden überflutet, die Schäden gehen in die Millionen.

++ Bistum Speyer: erweitertes Führungszeugnis muss vorgelegt werden ++

6:35 Uhr

Das Bistum Speyer hat jetzt gesetzlich festgelegt, dass jeder, der im Bistum arbeiten möchte, ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen muss. Das neue Gesetz gilt ab erstem Juni und soll laut Bistum ein "neuer Baustein in der Missbrauchsbekämpfung" sein. Ein erweitertes Führungszeugnis benötigen vor allem Personen, die im Kinder- oder Jugendbereich arbeiten wollen. Es enthält Einträge über mögliche Verurteilungen der Person wegen Sexualdelikten. Laut einer Sprecherin des Bistums ist es auch derzeit schon so geregelt, dass jeder, der im Bistum arbeiten möchte, ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen muss. Zum ersten Juni wird diese Regelung nochmal gesetzlich festgeschrieben. Der Betroffenenbeirat des Bistums, in dem Betroffene an der Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs im Bistum Speyer arbeiten, begrüßt das neue Gesetz. Es zeige, dass die Notwendigkeit für Präventionsmaßnahmen auch bei der Bistumsleitung angekommen sei. In der Evangelischen Landeskirche der Pfalz wurde ein solches Gesetz bereits vor einigen Jahren verabschiedet.

++ Bürgerbusse werden gut angenommen ++

6:34 Uhr

Das Modell Bürgerbus erfreut sich in ganz Rheinland-Pfalz immer größerer Beliebtheit. Mittlerweile sind 90 von ehrenamtlich gefahrene Mini-Busse unterwegs. In der Westpfalz werden sie mittlerweile in knapp 15 Orts- und Verbandsgemeinden eingesetzt. In manchen Orten fahren die Bürgerbusse an unterschiedlichen Tagen in der Woche zu festen Zeiten und auf festen Routen. Manche fahren auf Bestellung zu Ärztezentren, Supermärkten oder auch in die Kita. Aber auch Sonderfahrten für Gruppen sind möglich. Immer mehr Ehrenamtliche sind als Bürgerbus-Fahrer unterwegs und unterstützten ihre Mitmenschen ohne Auto. So werden in der Westpfalz mehrere hunderte Menschen pro Monat unterstützt und mobil gemacht. Weil das Konzept überall gut angenommen wird, sollen weitere Bürgerbusse in der Region folgen: unter anderen in den Verbandsgemeinden Enkenbach-Alsenborn, Waldfischbach-Burgalben und im Nordpfälzer Land.

++ Julian Krahl bleibt beim FCK ++

6:34 Uhr

Torhüter Julian Krahl hat seinen Vertrag beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern verlängert. Wie lange der neue Vertrag geht und zu welchen Bezügen, hat der Verein nicht mitgeteilt. Krahl ist seit 2022 beim 1. FC Kaiserslautern und wurde in der vergangenen Saison Stammtorhüter. Insgesamt stand er in der vergangenen Saison in der zweiten Liga und im DFB-Pokal 35 Mal für den FCK im Tor.

++ Wegen Drogenbesitz zu Bewährungsstrafe verurteilt ++

6:33 Uhr

Das Amtsgericht Pirmasens hat einen Mann zu einem Jahr und drei Monaten Haft auf Bewährung verurteilt, weil er mehrfach mit Drogen erwischt worden war. Unter anderem war bei ihm Haschisch gefunden worden. Außerdem nahm ihn die Polizei in einer Diskothek fest, weil er ein Messer mit einer langen Klinge bei sich führte. Als Bewährungsauflage muss er 120 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.

Montag, 27. Mai

++ Pirmasens: Nach Brand in Krankenhaus ermittelt die Staatsanwaltschaft ++

17:10 Uhr

Nachdem es im Krankenhaus Pirmasens Anfang des Monats gebrannt hatte, ermittelt nun die Staatsanwaltschaft Zweibrücken wegen des Verdachts der Brandstiftung. Der entstandene Schaden liegt laut Staatsanwaltschaft bei rund 20.000 Euro. Wie das Krankenhaus mitgeteilt hat, wurde niemand verletzt. Das Feuer war in einem Patientenzimmer ausgebrochen, sagt der stellvertretende Geschäftsführer des Krankenhauses in Pirmasens. Zu dem Zeitpunkt sei jedoch niemand in dem Zimmer gewesen. Das Feuer habe vor allem Möbel, die Decke und das Lüftungssystem beschädigt. Weil das Feuer früh bemerkt wurde, konnte man schnell reagieren und den Schaden gering halten. Eine Woche hätte das Krankenhaus die betroffene Station sperren müssen. Die Patienten konnten in dieser Zeit auf anderen Stationen des Krankenhauses untergebracht werden, wie der Krankenhaus Geschäftsführer sagt. Inzwischen seien nur noch das betroffene Zimmer und ein Vorzimmer geschlossen.

++ Mann hat kinderpornographische Inhalte erstellt und verbreitet - Geldstrafe ++

16:41 Uhr

Weil ein Mann aus dem Landkreis Südwestpfalz kinderpornographische Inhalte erstellt und veröffentlicht hatte, muss er jetzt eine Geldstrafe von 300 Euro zahlen. Das Urteil ist heute am Amtsgericht Pirmasens gefallen. Zudem muss sich der Mann psychiatrisch behandeln lassen. Der Mann hat über Jahre kinderpornographische Videos im Internet hochgeladen und mehreren Internet-Nutzern zur Verfügung gestellt. Opfer war unter anderem seine jüngere Halbschwester, von dessen Intimbereich er Fotos gemacht hatte.

++ Markus Anfang soll wahrscheinlich neuer FCK-Trainer werden ++

15:48 Uhr

Alles sieht danach aus, dass der 1. FC Kaiserslautern einen neuen Trainer hat. Wie mehrere Medien berichten, soll es Markus Anfang sein. Der FCK hat die Verpflichtung noch nicht bestätigt. Markus Anfang soll die Nachfolge von Friedhelm Funkel antreten, der den FCK vor dem Abstieg gerettet und ins Pokalfinale geführt hatte. Markus Anfang wurde nach einer sportlichen Talfahrt mit Dynamo Dresden in der Rückrunde der 3. Liga im April entlassen.

++ Anmeldefrist für Schulbuchausleihe im Kreis Südwestpfalz läuft ++

13:41 Uhr

Wer im Kreis Südwestpfalz für das bevorstehende Schuljahr noch Schulbücher ausleihen möchte, kann sich dafür noch anmelden. Wie der Landkreis mitgeteilt hat, haben Interessierte dafür noch knapp drei Wochen Zeit. Anmelden können sich Eltern oder Schüler mit einem entsprechenden Code auf der Internetseite des Landes. Den Code erhalten die Schülerinnen und Schüler von ihren Schulen.

++ Sanierung der A6-Abfahrt Bruchmühlbach-Miesau geht weiter ++

12:02

Ab sofort wird an der Auf- und Abfahrt Bruchmühlbach-Miesau an der A6 wieder gearbeitet. Nachdem zuletzt die Abfahrt in Richtung Kaiserslautern saniert worden war, ist jetzt die Abfahrt in Fahrtrichtung Saarbrücken dran. Der Verkehr wird nach Angaben der Autobahn GmbH über die Abfahrt Waldmohr umgeleitet. Autofahrer sollten mehr Zeit einplanen. Die Arbeiten sollen rund zwei Wochen dauern.

++ Briefwahlunterlagen verzögern sich in Kaiserslautern ++

11:59 Uhr

In Kaiserslautern verzögert sich die Zustellung der Briefwahlunterlagen. Grund ist nach Angaben der Stadt, dass viele Menschen Briefwahl beantragen und wegen der Feiertage die Post verzögert ausgeliefert wird. Wie die Stadt mitteilt, kann es länger als vier bis fünf Tage dauern, bis die Unterlagen beim Empfänger ankommen. Sollten sie bis zum 7. Juni nicht da sein, sollten die Bürgerinnen und Bürger persönlich ins Briefwahlbüro der Stadt Kaiserslautern kommen.

++ Wer wird neuer FCK-Trainer? ++

9:29 Uhr

Michael Wimmer und Markus Anfang gelten als Kandidaten für die Nachfolge von Friedhelm Funkel als Trainer des FCK. Letzterer ist bei den Fans umstritten. Für FCK-Chef Thomas Hengen wäre seine Verpflichtung ein Risiko.

++ Friedhelm Funkel will öfter mal auf den Betzenberg ++

8:07 Uhr

Das Pokalfinale des FCK in Berlin gegen Leverkusen war auch das letzte Spiel von Friedhelm Funkel als Trainer der Roten Teufel. Vor drei Monaten war der 70-Jährige gekommen, um den FCK vor dem Abstieg aus der 2. Liga zu bewahren. Das ist ihm gelungen. Auch wenn er bald nicht mehr Trainer ist, will er den Verein weiterhin verfolgen. Das hat er im SWR-Interview verraten: "Ich werde zu dem ein oder anderen Spiel auf den Betzenberg kommen. Nicht ganz am Anfang, aber irgendwann im Herbst. Was der FCK und vor allem die Fans mir in den letzten Monaten gegeben haben, werde ich niemals vergessen." Funkel sagte außerdem, dass er sich vorstellen könne, bald wieder Trainer einer anderen Mannschaft zu sein.

++ Blick aufs Pokalwochenende: Fans feiern ihren FCK ++

6:42 Uhr

Beinahe wäre der Coup gelungen und der Meister gefallen - doch Leverkusen blieb eiskalt und gewann verdient den DFB-Pokal. Die Fans des 1. FC Kaiserslautern feierten trotzdem ihre Mannschaft auf dem Stiftsplatz in Kaiserslautern. Dabei wurden einige Spieler verabschiedet - und auch Trainer Friedhelm Funkel:

++ Aus Wut und Eifersucht getötet? Prozessbeginn in Zweibrücken ++

6:38 Uhr

Ein Mann soll im Keller eines Mehrfamilienhauses in Zweibrücken seine Ehefrau getötet haben. Aus "niedrigen und heimtückischen Beweggründen", sagt die Staatsanwaltschaft.

