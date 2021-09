Regionalverband begrüßt neues Klimaschutzgesetz

Der Regionalverband Mittlerer Oberrhein in Karlsruhe hat die geplante Novellierung des Klimaschutzgesetzes in Baden-Württemberg begrüßt. Verbandsdirektor Gerd Hager fordert allerdings eine konsequente Umsetzung. Laut Gesetzentwurf sollen künftig zwei Prozent der Fläche im Land für Solarenergie und Windkraft gesichert werden. Dieses Ziel sei richtig, so der Verbandsdirektor. Für die Umsetzung fordert er allerdings schnellere Stellungnahmen der zuständigen Behörden und zügige Aussagen zum Artenschutz. Darüber hinaus brauche man dringend mehr Personal in der Regionalplanung, um das Ziel tatsächlich zu erreichen. Die Gesetzesnovelle bringe dramatische Änderungen, so Hager. Die Novelle sieht vor, dass das Land bis 2040 klimaneutral wird. Sie soll noch in diesem Jahr verabschiedet werden.