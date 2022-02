Mann stürzt in der Hexenklamm in Pirmasens

Ein Mann ist am Samstag in der Hexenklamm in Pirmasens mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Nach Polizeiangaben wurde er mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Am Samstagnachmittag sei der Notruf bei der Rettungsleitstelle in Pirmasens eingegangen. Ein Polizeisprecher sagte, als die Streife vor Ort eintraf, sei der Mann bereits vom Rettungsdienst versorgt worden. Der Pirmasenser sei ansprechbar gewesen, habe eine Platzwunde am Kopf gehabt und starke Schmerzen. Pirmasenser stürzt mehrere Meter in die Tiefe Der 57-jährige Wanderer habe angegeben, er sei auf dem schmalen Weg in der Hexenklamm, einem etwa sieben Kilometer langen Wanderweg am Rande des Pfälzerwalds, unglücklich gestolpert. Dann sei er den etwa fünf Meter hohen Wasserfall hinuntergefallen. Dort sei er mit dem Rücken auf einen Felsen geprallt und weitere zwei Meter in die Tiefe gestürzt. Mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Die Feuerwehr habe den Mann mit einer Trage geborgen. Er sei vorsorglich mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Homburg gebracht worden. Lebensgefahr bestehe nicht.