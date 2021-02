per Mail teilen

Im Herbst 2015 sind 15 Flüchtlinge aus Pakistan und Eritrea in dem 500-Seelen-Dorf Quirnbach im Kreis Kusel gelandet. Sie zu integrieren war ein Kraftakt - aber er ist gelungen.

"Quirnbach ist gut", sagt Abraham Mesgina Isak in gebrochenem Deutsch. "Leute gut, meine zweite Familie", ergänzt er lächelnd. Der 31-Jährige ist aus Eritrea nach Deutschland geflüchtet. Seit mehr als fünf Jahren lebt er jetzt schon in der Pfalz. Anfangs ist ihm das nicht leicht gefallen. "In Deutschland leben viele Menschen alleine", hat er festgestellt. Und die Sprache sei schwer zu lernen.

Abraham Mesgina Isak hofft auf einen Job als Eletriker. Quirnbach im Kreis Kusel ist seine neue Heimat geworden. SWR

Aber: Abraham hat nicht aufgegeben. Hat einen Integrationskurs besucht, Praktika absolviert. Jetzt ist er bei einer Zeitarbeitsfirma angestellt. Aus Quirnbach will er nicht mehr weg. "Ich wohne hier, ich bleibe hier", sagt er bestimmt.

Flüchtlinge in Quirnbach mussten lernen, sich im Alltag zurecht zu finden

Auch Jabran Ahamed ist im Oktober 2015 nach Quirnbach gekommen. Er ist aus Pakistan über Griechenland nach Deutschland geflüchtet. Die Kultur hier war ihm zunächst sehr fremd. "Wie isst man, wie geht man einkaufen - solche Sachen haben wir gelernt", erzählt er. Deutsch haben ihm die Quirnbacher beigebracht.

Der 29-jährige Jabran Ahamed hat sein erstes Praktikum auf einer Reitanlage in Quirnbach absolviert. Jetzt ist er Metallbau-Azubi. SWR

Das erste Jahr sei schwer gewesen, "aber jetzt läuft es sehr gut". Denn: Jabran macht aktuell im saarländischen Kirkel eine Ausbildung zum Metallbauer. "Ich liebe Quirnbach", sagt er heute. "Egal, wohin ich gehe, nachts will ich in Quirnbach schlafen."

15 Geflüchtete finden in Quirnbach im Kreis Kusel eine neue Heimat

Neben Jabran und Abraham sind 13 weitere Flüchtlinge aus Pakistan und Eritrea in Quirnbach heimisch geworden. Dass es so gut läuft, haben die jungen Männer vor allem Stefanie Körbel zu verdanken. Der Bürgermeisterin war schnell klar: Damit sich die Geflüchteten integrieren, müssen alle im Ort die Ärmel hochkrempeln. So kam die Idee zur "Flüchtlingshilfe Quirnbach": Ein gutes Dutzend Ehrenamtlicher hat sich gefunden, um die Neuankömmlinge zu unterstützen.

Quirnbachs Bürgermeisterin Stefanie Körbel (parteilos) ist stolz darauf, was ihr Dorf zusammen mit den 15 Flüchtlingen geschafft hat. SWR

Tatsächlich hat aber jeder im kleinen Quirnbach einen Teil beigetragen - am Anfang vor allem durch Spenden, erinnert sich Stefanie Körbel. Schnell kamen beispielsweise Hygieneartikel zusammen, Kleider und Fahrräder. Ganz wichtig ist der Bürgermeisterin: Viele Firmen in der Umgebung haben den Flüchtlingen Praktika angeboten, damit sie Arbeitserfahrung sammeln.

"Jungs" aus Eritrea und Pakistan sind "nett und höflich"

Bis heute ist die "Flüchtlingshilfe Quirnbach" aktiv: "Es ist egal, ob's um Führerscheine geht, um Versicherungen, um Bankgeschäfte - es gibt immer etwas zu tun", erzählt Stefanie Körbel lachend. Sie ist fest überzeugt, das sich der Einsatz lohnt. Die jungen Männer sind dankbar, nennen die Bürgermeisterin inzwischen "Mama". Und die stolze Mama erzählt gern, wie viel Lob sie für "ihre Jungs" bekommt, weil sie so höflich sind.

"Wenn ich beispielsweise einkaufen gehe, heißt es immer: Ihr Quirnbacher hattet Glück mit euren Flüchtlingen. Wir hatten kein Glück, wir haben uns gekümmert! Und das ist leider Gottes in vielen anderen Gemeinden nicht der Fall." Stefanie Körbel, Bürgermeisterin Quirnbach

Für ihr Engagement bekommt Stefanie Körbel auch ganz viel zurück, "ganz viel Menschlichkeit." Sie sei so erzogen worden, zu helfen, wenn's jemanden nicht gut geht. Deswegen gilt bei ihr bis heute: "Wenn's den Jungs gut geht, geht's mir auch gut."

Land würdigt "Flüchtlingshilfe Quirnbach" mit Integrationspreis

Das Land hat inzwischen das Engagement der "Flüchtlingshilfe Quirnbach" anerkannt: Die Ehrenamtlichen haben beim Integrationspreis 2020 einen Sonderpreis erhalten. Begründung: Weil sie zum Zusammenwachsen der Gesellschaft beitragen. Damit wollen die Menschen in Quirnbach auch weitermachen.