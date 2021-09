Keine Wahllokale mehr in kleinen westpfälzischen Gemeinden?

Bei der Bundestagswahl im September könnte es in kleinen Gemeinden keine Wahllokale mehr geben. So sieht es die neue Bundeswahlordnung vor. Beispielsweise im Kreis Kusel ist das aber auf große Kritik gestoßen.

Noch etwa drei Monate, dann ist wieder Bundestagswahl. Nur wo kann ich dann wählen gehen, wenn ich keine Briefwahl machen möchte? Am liebsten im Wahllokal um die Ecke. Das wünscht sich auch Helmut Bohl aus Rathsweiler im Kreis Kusel.

Helmut Bohl und seine Ehefrau Birgit fordern, dass das Wahllokal im kleinen Rathsweiler erhalten bleibt. SWR SWR

Helmut Bohl leidet an einer Lungenkrankheit und braucht deswegen dauerhaft Sauerstoff. Den Weg ins Wahllokal im alten Schulhaus hat er in den vergangenen Jahren trotzdem immer gerne angetreten. Das waren nur 30 Meter von seiner Haustür aus. Ginge es nach der neuen Bundeswahlordnung, soll es das Wahllokal in Rathsweiler bei der nächsten Bundestagswahl aber nicht mehr geben.

Im alten Schulhaus war in den vergangenen Jahren das Wahllokal der Gemeinde Rathsweiler eingerichtet. SWR SWR

Wahlgeheimnis in Gefahr?

Der Grund: Das Bundesinnenministerium sieht in Gemeinden, in denen weniger als 300 Einwohner leben und nur noch wenige Menschen ihre Stimme im Wahllokal abgeben würden, das Wahlgeheimnis in Gefahr. Diese Gefahr bestünde, wenn weniger als 50 Stimmzettel in einer Wahlurne landen würden - so steht es in der aktuellen Bundeswahlordnung. Deswegen sollen neue Stimmbezirke gebildet werden.

Einwohner aus kleinen Gemeinden müssten im Nachbarort wählen gehen

Das würde bedeuten, dass die Einwohner aus kleinen Gemeinden im Nachbarort wählen gehen müssten, sofern sie keine Briefwahl machen wollen. Für Helmut Bohl aus Rathsweiler ist das keine Option.

Vom Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz gibt es aber Entwarnung

Der Landeswahlleiter von Rheinland-Pfalz, Marcel Hürter, hatte die starre 50er-Grenze der Bundeswahlordnung deutlich in Frage gestellt. Zwar müsse das Wahlgeheimnis gewährleistet sein, trotzdem müsse es eine "bürgernahe Lösung" geben. Deswegen will er es den kleinen Gemeinden, die weniger als 300 Einwohner haben, ermöglichen, am Wahltag wie gewohnt ihr Wahllokal einzurichten und die Wahlurne anschließend zur Auszählung in den Nachbarort zu bringen.

Entscheidung soll in Wahlkreisen individuell getroffen werden

Der Landeswahlleiter sagte, dass die Kreiswahlleitungen auf unterster Ebene darüber entscheiden sollen, wie in den jeweiligen kleinen Gemeinden gewählt wird. Sie könnten die Situationen vor Ort am besten einschätzen. Darüber hinaus könnte sich Landeswahlleiter Marcel Hürter vorstellen, dass auch Fahrdienste zu Wahllokalen angeboten werden oder sogenannte bewegliche Wahlvorstände die Wahlunterlagen ohne Wahllokal in den kleinen Gemeinden entgegennehmen und sie anschließend in den Stimmbezirk bringen, in dem die Stimmen dann ausgezählt werden.