Beim Brand eines Wohnhauses in Kleinbundenbach (Landkreis Südwestpfalz) musste die Feuerwehr die Bewohnerin vom Balkon retten. Die Frau wurde nur leicht verletzt, der Sachschaden ist jedoch enorm.

Bei dem Brand in Kleinbundenbach musste die Bewohnerin des Hauses vom Balkon gerettet werden. Polizei und Feuerwehr schätzen die Schadenshöhe auf bis zu 350.000 Euro. Freiwillige Feuerwehr Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Das Feuer brach am Mittwoch gegen 16:30 Uhr in dem Einfamilienhaus in Kleinbundenbach aus. Die 71 Jahre alte Besitzerin befand sich im Haus, als sich der Brand ausbreitete. Sie flüchtete nach Angaben der Polizei auf ihren Balkon. Die Frau wurde von den Einsatzkräften über eine Leiter gerettet und in Sicherheit gebracht. Sie wurde noch vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Wegen des Verdachts auf leichte Verbrennungen und einer Rauchgasvergiftung kam sie anschließend ins Krankenhaus. Der Ehemann der Frau war zum Zeitpunkt des Brandes nicht zuhause.

Haus in Kleinbundenbach nach Brand unbewohnbar

Die Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land waren mit 45 Einsatzkräften vor Ort. Sie löschten das brennende Haus unter schwerem Atemschutz von innen heraus, wie ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde mitteilt. Das Feuer war im Obergeschoss des Hauses ausgebrochen und hatte sich von dort ausgebreitet. Dadurch sei das Stockwerk stark verrußt worden.

Die Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land waren mit 45 Einsatzkräften an den Löscharbeiten beteiligt. Freiwillige Feuerwehr Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land

Feuerwehr Zweibrücken-Land schätzt Schaden auf bis zu 350.000 Euro

Da Feuer und Löschwasser das Haus stark beschädigt haben, geht die Polizei davon aus, dass das Gebäude komplett saniert werden muss und vorerst nicht mehr bewohnbar ist. Die Fassade sowie die Grundmauern des Hauses scheinen jedoch noch intakt. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen von Polizei und Feuerwehr zwischen 300.000 und 350.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar. Weitere Ermittlungen sollen zeigen, warum das Feuer in dem Wohnhaus ausbrach.