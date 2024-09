per Mail teilen

Für die Reaktivierung der Bahnstrecke liegen jetzt die konkreten Pläne auf dem Tisch. Dazu haben die beteiligten Länder und die Deutsche Bahn einen Vertrag unterschrieben. Bis auf der Strecke im Jahr 2028 wieder Züge fahren können, steht aber noch einiges an Bauarbeiten an. Was alles getan werden muss, weiß Klaus Vornhusen, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für Rheinland-Pfalz und Saarland.