Blog: Maimarkt in Pirmasens startet ++ FCK-Klassenerhalt wird zur Glaubensfrage ++ FCK spendet Flummis ++

Freitag, 26. April

++ Schäden durch Frost bei Obstbauern und Winzern ++

12:45 Uhr

Viele Winzer und Obstbauern in Rheinland-Pfalz haben wegen des Frostes in der vergangenen Woche große Probleme. Den Früchten hat die Kälte überhaupt nicht gut getan, viele sind kaputt gegangen. Die Winzer aus dem Zellertal im Donnersbergkreis, haben gegenüber dem SWR gesagt, dass sie noch mit einem blauen Auge davongekommen sind. Sie schätzen, dass der Frost weniger als 10 Prozent ihrer Reben kaputt gemacht hat. Auch die Obstbauern in der Westpfalz bestätigen, dass es sie nicht so schlimm getroffen hat. Sie schätzen, dass etwa 20 Prozent ihrer Äpfel kaputt gegangen sind. Wie viel der Frost genau angerichtet hat, könne man aber erst in ein paar Monaten sehen. Die Winzer und Obstbauern in der Westpfalz sind sich einig, dass nicht die Kälte allein das Problem war. Die warmen Temperaturen vor ein paar Wochen in der Kombination mit dem Frost habe zu den Schäden geführt. Wegen der Wärme haben nämlich die Reben und auch die Obstbäume früher geblüht als sonst. Dadurch waren sie noch anfälliger für den Frost. Jetzt schauen die Winzer und Obstbauern aber erstmal auf die Eisheiligen Mitte Mai. Die könnten auch nochmal Frost bringen.

++ Maimarkt in Pirmasens startet ++

11:40 Uhr

Der Pirmasenser Maimarkt startet heute Abend mit dem traditionellen Fassanstich in die neue Saison. Neben vielen altbekannten Fahrgeschäften gibt es auf dem Meßplatz auch etwas Neues. Die Besucher können zum Beispiel mit einem "Virtual Reality Shuttle" fahren oder mit einem neuen Karussell schnelle Runden drehen. Auch die Berg- und Talbahn ist zurück auf dem Maimarkt. Genau wie die Riesenschaukel auf der die Besucher in bis zu 22 Metern Höhe schaukeln können. Der Konsum von Cannabis ist auf dem Maimarkt in Pirmasens übrigens von der Stadt generell verboten worden. Anders als auf der Kaiserslauterer Maikerwe.

++ FCK macht Klassenerhalt zur Glaubensfrage ++

9:05 Uhr

Der 1. FC Kaiserslautern braucht dringend Punkte für den Klassenerhalt. Allerdings hat der kommende Gegner Holstein Kiel seit Wochen schon kein Gegentor mehr gefangen. Was hilft?

++ Sportvereine werden gefördert ++

9:05 Uhr

Einige Sportvereine aus der Westpfalz bekommen vom Land eine zusätzliche Förderung. Unter anderem bekommt die SV Herschweiler-Pettersheim im Kreis Kusel rund 25.000 Euro für ein neues Flutlicht und für einen Brunnen, mit dem der Verein den Platz bewässern möchte. Der SV Hinterweidenthal im Kreis Südwestpfalz will eine neue Flutlichtanlage bauen und bekommt dafür rund 15.000 Euro. Nach Angaben des Innenministeriums werden in ganz Rheinland-Pfalz 86 Sportvereine mit insgesamt rund 2,4 Millionen Euro gefördert.

++ FCK spendet Protest-Flummis ++

7:40 Uhr

Anfang des Jahres haben viele Fußballfans gegen den Investorenprozess der Deutsche Fußball Liga protestiert – auch in Kaiserslautern. Beim Spiel gegen den SC Paderborn haben FCK-Fans im Februar unzählige Flummis auf das Spielfeld geworfen. Diese Flummis werden laut FCK jetzt aber nicht weggeworfen. Die Mitarbeiter des Vereins haben die Gummibälle eingesammelt und nun an die städtische und die evangelische Kita am Betzenberg gegeben. Die Protest-Flummis sollen laut FCK jetzt für viele fröhliche Kinder sorgen.

++ Klage: Wer zahlt Polizeieinsätze bei Fußballspielen? ++

7:25 Uhr

Eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht könnte sich auch auf den 1. FC Kaiserslautern auswirken. Dabei geht es um die Frage, wer die Kosten für Polizeieinsätze bei Fußballspielen trägt. Das Bundesland Bremen möchte diese Kosten der Deutschen Fußballliga (DFL) teils in Rechnung stellen. Ob es das darf, prüft nun das Bundesverfassungsgericht (BVerfG). Das Urteil wird auch in anderen Bundesländern mit Spannung erwartet. Auch in Rheinland-Pfalz kosten die Spiele das Land jährlich Millionen. Am teuersten sind die Einsätze rund um den Betzenberg.

++ Stadtwerke Kaiserslautern kaufen Bauunternehmen aus Kusel ++

6:33 Uhr

Die Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) wollen effektiver und selbstständiger werden. Deshalb beteiligt sich die SWK künftig an einem Bauunternehmen aus Kusel. Das hat der Stadtrat beschlossen. Auch die Stadtwerke Kusel sollen Anteile an der Firma bekommen. Hintergrund ist, dass die Werke dann bei Bauarbeiten selbst aktiv werden können, ohne die Aufträge ausschreiben zu müssen. Wenn also beispielsweise Stromleitungen ausgebaut oder Wasserleitungen erneuert werden, dann brauchen die Stadtwerke dafür keine externen Firmen mehr. Denn genau die sind immer schwerer zu bekommen - was die Arbeiten verzögert und teuer macht. Deswegen wollen die Stadtwerke das nun selbst in die Hand nehmen. Und dafür haben sie Kontakt zum Bauunternehmen Jung und Sohn aus Kusel aufgenommen. Ergebnis: Die Stadtwerke wollen die Firma kaufen. Sie soll dann aber nicht alleine den Stadtwerken Kaiserslautern gehören. Rund 25 Prozent der Anteile sollen die Stadtwerke Kusel bekommen. An der Geschäftsführung der Firma soll sich nichts ändern.

++ A63 zwischen Kibo und Göllheim gesperrt ++

6:33 Uhr

Wer über die A63 von Kirchheimbolanden nach Kaiserslautern fahren will, muss dafür bis Sonntagnachmittag eine Umleitung in Kauf nehmen. Die Fahrbahn der Autobahn wird saniert. Mehr Infos gibt es in unserem Artikel:

++ "Pakt für Pirmasens" für Kita-Preis nominiert ++

6:33 Uhr

Das Bündnis "Pakt für Pirmasens" ist für den Deutschen Kita-Preis nominiert. Das hat die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung mitgeteilt. In der Kategorie, in der das Pirmasenser Bündnis nominiert wurde, gibt es 14 weitere Kandidaten. Eine Jury aus Experten bewertet sie unter anderem nach ihrer pädagogischen Arbeit und wie sich diese an den Bedürfnissen junger Menschen orientiert. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert. Ende Juni werden die acht Finalisten bekannt gegeben, Ende November die Preise vergeben. Der "Pakt für Pirmasens" besteht aus Menschen, die sich haupt- oder ehrenamtlich engagieren und sich für das Wohl junger Menschen in der Stadt einsetzen.

++ Mann mit Nacktfotos erpresst ++

6:33 Uhr

Ein Mann aus Kaiserslautern ist mit Nacktbildern erpresst worden und hat deshalb die Polizei um Hilfe gebeten. Eine unbekannte Frau soll ihn über eine Social-Media-Plattform angeschrieben haben. Über einen Handy-Chat hätten sie sich dann gegenseitig Nacktfotos geschickt. Später hat der Mann eine Drohnachricht bekommen, in der stand, dass seine Bilder veröffentlicht und seinen Bekannten geschickt würden, wenn er nicht sofort mehrere hundert Euro überweist. Der Mann hat zunächst einen kleineren Betrag überwiesen, erst danach hat er sich an die Polizei gewandt. Die Ermittlungen laufen.

Donnerstag, 25. April

++ B48 bei Hochspeyer wird nach mehreren Verzögerungen gesperrt ++

18:15 Uhr

Mehrfach wurde sie angekündigt und dann verschoben. Jetzt kommt die Vollsperrung der B48 bei Hochspeyer. Ab heute Abend 20 Uhr ist die Bundesstraße gesperrt.

++ Unverschämter Autofahrer beschädigt Rettungswagen in Kaiserslautern ++

13:35 Uhr

Die Polizei sucht in Kaiserslautern einen unverschämten Autofahrer. Er soll gestern Mittag beim Ausparken in der Eisenbahnstraße die Laderampe eines Rettungswagens überfahren haben. Der Rettungswagen stand neben seinem Auto und die Sanitäter kümmerten sich gerade um einen Patienten. Offenbar hatte der Autofahrer aber keine Zeit und versuchte irgendwie aus der Parklücke zu manövrieren. Dabei fuhr er über die Laderampe des Rettungswagens und beschädigte eine Schiene der Rampe. Der Autofahrer ist laut Polizei weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Jetzt sucht die Polizei Kaiserslautern nach Zeugen des Vorfalls. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern zu melden.

++ Lkw-Fahrer in Kaiserslautern starb nicht durch Unfall ++

13:10 Uhr

Nach einem Unfall in Kaiserslautern, bei dem ein Lastwagen eine Straße hinab gerollt ist, steht nun fest: Der Fahrer starb nicht an den Folgen des Unfalls.

++ IGS Rockenhausen bei Robotik-WM in Amerika ++

10:29 Uhr

Von Rockenhausen nach Dallas, genau das haben sieben Schüler der IGS Rockenhausen geschafft. Denn sie sind mit ihren Robotern nicht nur Deutsche Meister geworden, sondern haben sich damit auch für die Roboter-WM in Dallas qualifiziert. Und die startet heute - also Daumen drücken.

++ Ämter in Pirmasens schließen heute früher ++

7:19 Uhr

Wer in Pirmasens heute zur Stadtbücherei, zur Zulassungsstelle oder Führerscheinstelle muss, kann das nur bis 12 Uhr machen. Auch der Wertstoffhof Ohmbach in Primasens ist heute nur bis 12 Uhr geöffnet. Grund dafür ist nach Angaben der Stadt eine Personalversammlung. Deshalb schließen die Ämter und Dienststellen der Stadt Pirmasens heute früher oder sind nur eingeschränkt zu erreichen.

++ Kapitän Jean Zimmer bleibt Roter Teufel ++

6:34 Uhr

Der FCK-Kapitän bleibt an Bord: Jean Zimmer wird auch in der kommenden Saison beim FCK spielen - egal ob in der 2. oder 3. Liga. Das hat der Kapitän im Interview mit dem SWR gesagt. Die Roten Teufel stehen aktuell auf einem Abstiegsplatz. Der Mannschaft bleiben noch vier Spiele, um einen erneuten Abstieg in die 3. Liga zu verhindern. Warum Kapitän Zimmer an den Klassenerhalt glaubt, hören sie in der aktuellen Folge des SWR Sport Podcasts "Nur der FCK".

++ Männer rauchen Cannabis in der Nähe einer Schule ++

6:34 Uhr

Cannabis-Rauchen neben Schulen ist nicht erlaubt: In Kaiserslautern haben das zwei Männer trotzdem gemacht. Deshalb gab es für sie eine Anzeige. Die Polizei hat sie vor dem Lauterer Rathaus kontrolliert, als sie einen Joint geraucht haben. Die beiden Männer dachten, das sei in Ordnung, weil die Schule ihrer Ansicht nach mindestens 60 Meter entfernt sei. Die Polizei hat sie aufgeklärt: Jeder, der in der Öffentlichkeit Cannabis raucht, muss mindestens 100 Meter Abstand zu Schulen oder Kitas halten - um Kinder und Jugendliche zu schützen.

++ Kita-Notstand im Donnersbergkreis ++

6:33 Uhr

Zu wenig Erzieher, zu viele Kinder. Die Betreuungsquote von Kleinkindern im Donnersbergkreis ist landesweit am schlechtesten. Das hat der SWR mit Zahlen der Bertelsmann-Stiftung herausgefunden. Experten empfehlen: Ein Kita-Mitarbeiter sollte sich um drei Kinder kümmern, im Donnersbergkreis kümmert sich ein Mitarbeiter um fünf Kinder. Wie sich das in der Praxis auswirkt und wie es in den anderen Kreisen und Städten in der Westpfalz aussieht, lesen Sie hier:

++ Umbau Fußgängerzone Pirmasens beginnt ++

6:33 Uhr

Heute beginnen die Bauarbeiten am südlichen Teil der Hauptstraße in Pirmasens. Dieser Teil der Fußgängerzone wird künftig zwar für den Verkehr geöffnet - allerdings wird er zu einer verkehrsberuhigten Zone. Dort sollen auch Grünflächen und Spielplätze entstehen. Insgesamt kostet der Ausbau rund vier Millionen Euro. Im Vorfeld wurden bereits die 45 Jahre alten Versorgungsleitungen erneuert.

Mittwoch, 24. April

++ Kamel verhilft in Kaiserslautern anderen Tieren zur Flucht ++

18:20 Uhr

Ein Kamel ist gestern aus einem Zirkus in Kaiserslautern ausgebüxt und hat gleich mehreren anderen Tieren ebenfalls zur Flucht verholfen.

++ Schausteller kritisieren Kiffen auf Maikerwe in KL ++

16:35 Uhr

Die Schausteller in Kaiserslautern ärgern sich, dass der Stadtrat Kaiserslautern Cannabis auf Volksfesten erlaubt hat. Sie fürchten jetzt Umsatzeinbußen und wollen gegensteuern.

++ Haushalt des Kreises Kaiserslautern genehmigt ++

13:35 Uhr

Die Aufsichtsbehörde ADD hat den Haushalt des Kreises Kaiserslautern genehmigt, obwohl er ein Minus von rund zehn Millionen Euro aufweist. Nach Angaben der Kreisverwaltung können auch alle geplanten Investitionen umgesetzt werden - zum Beispiel für Straßen oder Schulen, die saniert werden müssen. Allerdings hat die ADD den Kreis Kaiserslautern aufgefordert, weiter zu sparen und eventuell in den kommenden Jahren Steuern und Gebühren zu erhöhen. Erst Montag hatte die ADD auch den Haushalt der Stadt Pirmasens genehmigt - auch hier trotz Defizits. Pirmasens musste allerdings einige Bauarbeiten ins kommende Jahr verschieben.

++ Cannabis-Pizza: Ärger um Aprilscherz in Zweibrücken ++

11:10 Uhr

Ein Pizzabäcker aus Zweibrücken bietet eine Cannabis-Pizza an. Ein Aprilscherz, den das Ordnungsamt der Stadt so gar nicht lustig fand. Es drohte ihm mit einer Geldstrafe von bis zu 30.000 Euro. Ob er die wirklich zahlen muss, lesen Sie hier:

++ Männer wegen Kinderpornografie verurteilt ++

10:55 Uhr

Weil sie tausende Bilder und Videos mit Kinderpornografie besessen haben, hat das Amtsgericht Pirmasens zwei Männer aus der Südwestpfalz verurteilt. Einer von ihnen muss laut Gericht für knapp vier Jahre ins Gefängnis - unter anderem wurden auf seinem Computer mehr als 20.000 Dateien gefunden. Bei dem anderen Mann wurden fast 30.000 Bilder und Videos mit Kinderpornografie gefunden - zum Beispiel auf einem Handy und einem Tablet. Das Gericht hat ihn deshalb zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt - aber auf Bewährung. Außerdem muss er eine Geldstrafe von 2.000 Euro zahlen.

++ Hund beißt Jogger in Kaiserslautern in den Po ++

9:20 Uhr

Weil ein Hund einem Jogger in den Po gebissen hat, ermittelt jetzt die Polizei in Kaiserslautern. Der Jogger war abends im Stadtpark unterwegs und ist dort von dem Hund angegriffen worden. Der Hund war nicht angeleint. Der Mann musste die Wunde im Krankenhaus versorgen lassen. Kurz nach dem Vorfall hat die Polizei den Hund und den Besitzer im Stadtpark getroffen. Er hatte angegeben, dass er sein Tier nur kurz von der Leine gelassen habe. Gegen den Besitzer ermittelt nun die Polizei. Er ist wegen eines ähnlichen Vorfalls vor gut einem Jahr schon mal aufgefallen.

++ 1.000 Tadano-Mitarbeiter wollen Werk in Zweibrücken retten ++

6:36 Uhr

Wie kann das Werk des Kranbauers Tadano auf dem Zweibrücken Flughafengelände gerettet werden? Mit dieser Frage haben sich am Dienstag Mitarbeiter des Unternehmens bei einer Betriebsversammlung beschäftigt. Nach Angaben des Betriebsratsvorsitzenden haben mehr als 1.000 Mitarbeiter teilgenommen. Sie haben Vorschläge gemacht, wie man im Werk wirtschaftlicher arbeiten kann - zum Beispiel in der Produktion, am Arbeitsplatz oder bei Materialbeschaffungsketten des Unternehmens. Die Vorschläge der Mitarbeiter sollen in ein Konzept einfließen. Das will man der Geschäftsführung vorlegen. Im Februar hatte die Geschäftsführung des Kranherstellers Tadano angekündigt, dass sie das Werk bis Mitte kommenden Jahres schließen will. Betriebsrat und die Gewerkschaft IG Metall wollen das verhindern. Bis Ende Mai sind dazu Gespräche mit der Geschäftsführung anberaumt.

++ Lauter soll in Kaiserslautern wieder sichtbar gemacht werden ++

6:35 Uhr

Die Lauter soll in Zukunft wieder mitten durch Kaiserslautern fließen. Diesem Ziel ist die Stadt ein Stück näher gekommen. Der Stadtrat hat beschlossen, dass dafür Förderanträge gestellt werden sollen. Der Rat zeigte sich zuversichtlich, dass die Pläne umgesetzt werden können. Alle Fraktionen haben auch betont, dass so eine Umgestaltung ein Gewinn für die Stadt wäre. Oberbürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) spricht da auch gerne von ihrem Herzensprojekt. Konkret geht es darum, in der Nähe des Rathauses wieder Wasser fließen zu lassen, so wie das früher einmal der Fall war. Außerdem sollen auch der Rathausvorplatz und das benachbarte Parkdeck am Pfalztheater neu gestaltet werden. Ziel sei es, dass eine Freizeitanlage mit viel Grün und eben auch Wasser entsteht.

++ Jobmesse im Fritz-Walter-Stadion ++

6:35 Uhr

Auf dem Betzenberg in Kaiserslautern dreht es sich heute ausnahmsweise nicht um Fußball, sondern um die Suche nach einem Arbeitsplatz. Bis zum Nachmittag läuft dort die Jobmesse "Einstieg 2024". Die richtet sich besonders an Menschen, die schon etwas Berufserfahrung haben, aber eine neue berufliche Herausforderung suchen. Es ist also keine klassische Azubi- oder Schülerjobmesse. Lohnen könnte sich die Messe laut der Arbeitsagentur auch für Menschen, die erst kürzlich nach Deutschland gekommen sind. Mehr als 40 Unternehmen stellen sich auf dem Betze vor. Dort kann man sich auch direkt bei diesen Firmen bewerben - dazu einfach die Bewerbungsunterlagen mitbringen und abgeben. Bei der Jobmesse geht es aber auch darum, einfach mit Firmen mal ins Gespräch zu kommen und Kontakte zu knüpfen. Stichwort Networking. Wer also nicht unbedingt auf Jobsuche ist, aber sich vernetzen möchte, der ist hier sicher auch gut aufgehoben.

++ Pläne für Gelände auf dem Betzenberg rund um Stadion ++

6:35 Uhr

Seit Jahren gibt es immer wieder Gespräche und Ideen, wie das Umfeld des Fritz-Walter-Stadions in Kaiserslautern für die Zukunft gestaltet und genutzt werden könnte. Jetzt wurden aus diesen Ideen erste Entwürfe. Etwa 400 Wohnungen sollen entstehen. Wo genau und was sonst noch geplant ist, lesen Sie in unserem Artikel zum Thema:

Dienstag, 23. April

++ Aggressive Bettler in Enkenbach-Alsenborn ++

17:45 Uhr

Die Polizei im Kreis Kaiserslautern ermittelt gegen zwei Männer, die aggressiv um Geld gebettelt haben sollen. Die beiden Männer haben auf einem Parkplatz in Enkenbach-Alsenborn Passanten angesprochen und nach Geld gefragt - und sind laut Polizei sehr penetrant vorgegangen. Dabei sind die Bettler an einen Polizisten in Zivil geraten. Als dieser ihnen gesagt hat, er sei Polizist, haben die Bettler versucht, mit einem Kulli den Polizisten zu stechen. Genau deswegen müssen sie jetzt mit einer Anzeige rechnen.

++ Filmabend in Enkenbach-Alsenborn zur Europameisterschaft ++

16:50 Uhr

In Enkenbach-Alsenborn können sich Fußball-Fans heute Abend im Provinz Programmkino auf einen besonderen Filmabend freuen. Im Rahmen des offiziellen Kunst- und Kulturprogramms zur UEFA Fußball-Europameisterschaft werden im Kino acht europäische Kurzfilme zum Thema Fußball gezeigt - darunter Dokus, Komödien und Dramen. Danach wird unter anderem der ehemalige FCK-Profi-Fußballer Thomas Riedl mit dem Publikum über Film, Fußball und Europa diskutieren. Los geht´s um 19 Uhr.

++ Was halten die Lautrer vom legalen Kiffen auf Festen? ++

15:10 Uhr

Der Stadtrat in Kaiserslautern hat gestern Abend beschlossen, dass auf den großen Festen der Stadt wie zum Beispiel der Maikerwe oder dem Altstadtfest Cannabis geraucht werden darf. Wir haben mal nachgefragt, was die Leute in Kaiserslautern davon halten:

++ Pfalzwerke Tochterfirma wegen Stromausfall bei Kusel verklagt ++

11:45 Uhr

Eine Anwaltskanzlei aus Kusel hat eine Tochterfirma der Pfalzwerke wegen eines Stromausfalls verklagt. In den Ortsgemeinden Glanbrücken und Offenbach-Hundheim im Kreis Kusel war im Oktober der Strom über mehrere Stunden ausgefallen. Die Betroffenen des Stromausfalls fordern Schadensersatz. Ein Anwalt der Kuseler Kanzlei hat gesagt, dass während des Stromausfalls Durchlauferhitzer und Wärmepumpen in den betroffenen Haushalten kaputt gegangen sind. Um Schadensersatz dafür zu bekommen, muss nun geklärt werden, wer Schuld an dem Stromausfall ist. Die Pfalzwerke sind zwar Betreiber des Stromnetzes. Sie sehen die Schuld aber nicht bei sich bzw. bei ihrer Tochterfirma. Denn: Eine Untersuchung soll ergeben haben, dass eine fehlerhafte Windkraftanlage im Kreis Kusel den Stromausfall verursacht hat. Doch auch der Windpark hat laut Betreiber eine Untersuchung durchgeführt, die zeigt, dass die Windkraftanlage nicht für Stromausfall im Oktober verantwortlich war. Wer wirklich Schuld ist und damit die entstandenen Schäden übernehmen muss, soll jetzt das Gericht klären.

++ Gebäude nach Explosion in Hauptstuhl unbewohnbar ++

10:46 Uhr

Nachdem Unbekannte einen Geldautomaten in Hauptstuhl im Kreis Kaiserslautern gesprengt haben, ist das Gebäude weiterhin unbewohnbar. Das hat jetzt Auswirkungen auf das Vereinsleben im Ort.

++Telekom im Raum Kaiserslautern streikt ++

9:35 Uhr

Wer heute im Raum Kaiserslautern einen Internetanschluss von der Telekom bekommen sollte, der wartet wahrscheinlich vergeblich auf die Service-Mitarbeitenden. Auch die Bauarbeiten am Telekomnetz werden in der Westpfalz größtenteils ruhen. Heute streiken nämlich wieder die Mitarbeitenden der Telekom in Kaiserslautern. Die Gewerkschaft ver.di hat zu dem eintägigen Warnstreik aufgerufen - sie fordert in den Tarifverhandlungen unter anderem zwölf Prozent mehr Lohn. In Kaiserslautern arbeiten für die Telekom rund 50 Menschen.

++ Betriebsversammlung bei Tadano in Zweibrücken ++

8:36 Uhr

Bei einer Betriebsversammlung des Kranbauers Tadano in Zweibrücken geht es heute um die Frage: Wie kann man das Werk Wallerscheid auf dem Flughafengelände erhalten? Hintergrund ist, dass die Gewerkschaft IG Metall nach Angaben eines Sprechers aktuell ein Konzept erarbeitet, dass der Tadano-Geschäftsführung Alternativen zur geplanten Werks-Schließung bieten soll. Bei der Betriebsversammlung heute sollen auch die Mitarbeiter von Tadano in Zweibrücken ihre Ideen für ein solches Konzept einbringen. Dafür wird es laut IG Metall verschiedene Workshops geben. Im Februar hatte die Geschäftsführung des Kranherstellers Tadano angekündigt, dass sie das Werk auf dem Zweibrücker Flughafengelände bis Mitte kommenden Jahres schließen will. 400 Arbeitsplätze sollen wegfallen. Aktuell arbeiten etwa 1.200 Menschen bei Tadano in Zweibrücken. Im Moment laufen auch Verhandlungen mit der Tadano-Geschäftsführung. Dafür sind bis Ende Mai Termine vereinbart worden.

++ Kein generelles Cannabisverbot auf Volksfesten in Kaiserslautern ++

6:34 Uhr

In Kaiserslautern darf bei Volksfesten Cannabis geraucht werden - wie zum Beispiel auf der Maikerwe. Die Stadtverwaltung wollte das eigentlich verbieten. Der Stadtrat hat sich am Montagabend aber gegen ein Verbot entschieden. Wieso, das erfahren sie in unserem Artikel:

++ Ideen für Gelände rund um Fritz-Walter-Stadion vorgestellt ++

6:33 Uhr

In der gestrigen Stadtratssitzung in Kaiserslautern wurden Ideen für das Gelände rund um das Fritz-Walter-Stadion vorgestellt: So ist auf dem Parkplatz an der Südtribüne ein größeres Gebäude mit Parkhaus, Sport- und Gesundheitseinrichtungen denkbar. Auf dem benachbarten, ehemaligen Gelände des Reitervereins könnten mehr als 400 Wohnungen entstehen - dazu ein Kindergarten und Jugendtreff. Der Stadtrat hat entschieden, im Bauausschuss noch einmal intensiver über die verschiedenen Vorschläge zu reden. Ratsmitglieder hatten gestern angeregt, nicht nur den Bereich rund ums Stadion zu betrachten, sondern den gesamten Stadtteil Betzenberg. Außerdem sollen die Pläne auch mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutiert werden.

++ ADD genehmigt Haushalt der Stadt Pirmasens ++

6:33 Uhr

Die Aufsichtsbehörde ADD hat den Haushalt der Stadt Pirmasens für dieses Jahr genehmigt - obwohl dieser im Minus ist. Im Stadtrat wurde gestern Abend bekannt, dass die ADD anerkannt hat, dass Bund und Land zu wenige Zuschüsse an die Stadt Pirmasens zahlen. Das Defizit, das dadurch entsteht, könne Pirmasens aus eigener Kraft nicht ausgleichen. Gleichzeitig muss die Stadt aber auch Geld sparen - so können zum Beispiel viele Straßen erst im kommenden Jahr saniert werden. Außerdem hat die ADD angeregt, dass in Pirmasens weitere Steuern erhöht werden sollen.

Montag, 22. April

++ Immer mehr Ratten in Pirmasens ++

17:15 Uhr

In der Stadt Pirmasens breiten sich immer mehr Ratten aus. Die Stadt appelliert deshalb an die Bürger und legt Giftköder aus.

++ Nach Feuer in AfA Kusel: Flüchtling nicht schuldfähig ++

15:10 Uhr

Im November vergangenen Jahres hatte ein Bewohner ein Feuer in der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Kusel gelegt. Dabei war er nicht schuldfähig, so das heutige Urteil des Landgerichts Kaiserslautern.

++ Zugausfälle zwischen Kaiserslautern und Saarland ++

10:44 Uhr

Auf der Bahnstrecke zwischen Kaiserslautern und Merzig fahren bis zum Mittag keine Züge. Das schreibt die Bahn beim Nachrichtendienst X - ehemals Twitter - im Internet. Demnach fallen auch in der Gegenrichtung von Merzig nach Kaiserslautern Züge aus. Der Grund: Es sind Mitarbeiter kurzfristig krank geworden, so die Bahn.

++ Cannabis auf Volksfesten erlauben oder nicht? ++

10:07 Uhr

Der Stadtrat in Kaiserslautern will heute darüber entscheiden, ob künftig auf Volksfesten, Jahrmärkten oder auch dem Wochenmarkt ein Cannabisverbot gilt. Der Konsum von Cannabis ist bundesweit seit dem 1. April unter bestimmten Auflagen erlaubt - wie man auf Volksfesten damit umgeht, steht aber nicht im Gesetz. Die Kaiserslauterer Stadtverwaltung sagt aber, dass im Gesetz verankert ist, dass man nicht Cannabis rauchen darf, wenn in unmittelbarer Nähe Jugendliche oder Kinder unter 18 Jahre sind. Auf Märkten oder Volksfesten sei aber immer damit zu rechnen, dass Kinder und Jugendliche dort sind, deshalb soll der Cannabiskonsum dort verboten werden.

++ Wie entwickelt sich Betzenberg baulich weiter? ++

10:04 Uhr

Wie soll der Bereich rund um das Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern künftig aussehen? Darüber soll am Nachmittag im Stadtrat diskutiert werden. Konkret geht es um verschiedene Baupläne für den Betzenberg. Dabei soll über die verschiedenen Varianten diskutiert werden, die für das Bauprojekt Betzenberg erarbeitet wurden. Schon länger befasst sich die Stadt Kaiserslautern mit der Neugestaltung des Quartiers rund um den "Betze". In den letzten Jahren wurden Experten gehört und auch die Bürger dazu befragt, was sie sich für das Wohnviertel wünschen. Eine Idee ist dabei auch der Bau einer Kita und ein Inklusives-Wohnprojekt am Betze. Eine Bürger-Interessensgemeinschaft hatte unter anderem gefordert, dass Anwohnern am Betzenberg Parkplätze gesichert werden bei Fußballspielen. Die Stadt plant in den kommenden Monaten eine öffentliche Infoveranstaltung zum Bauprojekt. Außerdem sollen Bürger auch online die Möglichkeit bekommen, sich zu den vorgestellten Plänen zu äußern.

++ Sport-Ergebnisse vom Wochenende ++

8:15 Uhr

Der FK Pirmasens hat gestern in der Fußball-Oberliga mit 1:3 bei Cosmus Koblenz verloren. Damit hat "die Klub" - wie die Pirmasenser genannt werden - den zweiten Tabellenplatz an Gonsenheim verloren. Deutlich besser läuft es in der Oberliga momentan für den SV Morlautern. Mit 3:0 haben die Morlauterer gegen Pfeddersheim gewonnen und damit zum fünften Mal hintereinander. Auch die zweite Mannschaft des FCK hat es am Wochenende besser als die Profis gemacht: Gegen Karbach haben sie mit 4:2 gewonnen. Beim Handball hat der TuS Dansenberg in der 3. Liga einen Dämpfer einstecken müssen. Der Favorit aus Saarlouis hat deutlich mit 32:37 gewonnen. Damit steckt der TuS weiter tief im Abstiegskampf. Und in der Tischtennis-Regionalliga haben die Frauen der TSG Kaiserslautern das Spitzenduell verloren. Gegen Tabellenführer Rasttatt hat es eine 2:8 Niederlage gegeben. Die TSG bleibt aber weiter auf dem zweiten Platz.

++ Stadtrat Pirmasens entscheidet über Bezahlkarte für Flüchtlinge ++

7:20 Uhr

Im Pirmasenser Stadtrat geht es am Nachmittag unter anderem nochmal um die Bezahlkarte für Geflüchtete, die eingeführt werden soll. Ein Anbieter für die Karte sei inzwischen gefunden, hat ein Stadtsprecher gesagt. Heute soll der Rat final darüber abstimmen, ob ihm der Auftrag erteilt wird. Sollte das Gremium zustimmen und der Anbieter beauftragt werden, könnte die Bezahlkarte in ungefähr 6 Wochen eingeführt werden. Diese Karte sollen geflüchtete Menschen bekommen, die einen Duldungsstatus haben oder die im Asylantragsverfahren sind. Es ist eine Art Guthaben-Karte, womit sie Dinge bezahlen können - ähnlich wie mit einer EC-Karte.

++ Prozessbeginn: Flüchtling soll Feuer in AfA Kusel gelegt haben ++

6:40 Uhr

Vor dem Landgericht Kaiserslautern muss sich heute ein Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge (AfA) in Kusel verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im November vergangenen Jahres in der Kantine der AfA ein Feuer gelegt zu haben. Dabei soll der junge Bewohner Desinfektionsmittel als Brandbeschleuniger genutzt haben. Während der Tat sei er in einem "schuldunfähigen Zustand" gewesen, heißt es in der Prozessankündigung. Als das Feuer ausgebrochen war, konnte der Beschuldigte zunächst nicht angetroffen werden. Etwas später wurde er dann aber festgenommen und musste auch in Untersuchungshaft, weil Fluchtgefahr bestand. Verletzt wurde durch das Feuer niemand, am Gebäude war laut Staatsanwaltschaft aber ein Schaden von etwa 200.000 Euro entstanden. Nach wie vor ist die Kantine nach Angaben der Aufsichtsbehörde ADD nicht nutzbar.

++ Wohn- und Geschäftshaus in Kaiserslautern hat gebrannt ++

6:38 Uhr

In Kaiserslautern hat es in der Nacht in einem Wohn- und Geschäftshaus gebrannt. Das Haus befindet sich in einer Seitenstraße in der Nähe des Gewerbegebiets-West. Das Feuer ist nach Angaben der Polizei im Erdgeschoss in einem Lebensmittelmarkt ausgebrochen. Warum, wissen die Ermittler noch nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt. Verletzt wurde niemand. Die Menschen, die sich in dem Haus befunden hätten, hätten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können.

++ Aussteller aus Kaiserslautern auf Hannover Messe ++

6:35 Uhr

Die Hannover Messe ist die weltweit größte Industriemesse. Sie beginnt heute und auch Firmen aus Kaiserslautern sind wieder mit dabei. Am Start ist zum Beispiel das Netzwerk "Smart Factory KL", das auf der Messe spezielle Produktionsinseln präsentiert. Die sollen zeigen, wie es funktionieren kann, Bauteile erneut zu nutzen, statt wegzuwerfen. Das hilft laut SmartFactory, um Ressourcen zu schonen und CO2 zu vermeiden. Auch die Kaiserlauterer Uni ist mit einem Gründerteam in Hannover vertreten. Das hat eine KI-gestützte Software entwickelt, die Firmen beispielsweise dabei helfen kann, Produktionskapazitäten oder Bestellmengen planbarer zu machen. Und auch das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz Kaiserslautern ist mit mehreren Ständen bei der Messe dabei.