Die Klärschlammtrocknungsanlage in Pirmasens-Fehrbach muss ab sofort ihren Betrieb einstellen. Das hat die zuständige Genehmigungsbehörde mitgeteilt. Grund für die vorläufige Schließung ist die Geruchsbelästigung für die Anwohner. Seit Jahren beschweren sich die Anwohner der Klärschlammtrockungsanlage in Pirmasens-Fehrbach wegen übler Gerüche. Immer wieder hatte es Störfälle in der Anlage gegeben. Zuletzt im vergangenen Oktober. Damals war eine Kondensatpumpe ausgefallen. Nach der Reparatur lief die Anlage seit Dezember wieder im Regelbetrieb. Nach Angaben der Genehmigungsbehörde hat es aber in den vergangenen zwei Wochen erneut starke Geruchsbelästigungen gegeben, so dass die Anlage jetzt vorerst stillgelegt werden muss. Demnach müsse der Betreiber die Anlage jetzt so umbauen, dass keine üblen Gerüche mehr entweichen könnten. Erst dann könne der Regelbetrieb wieder starten.