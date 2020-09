Für Angehörige ist der Verlust eines geliebten Menschen schmerzhaft und mit großer Trauer verbunden. Noch schmerzhafter wird es, wenn es keine Möglichkeit gibt, sich zu verabschieden. Das kommt in Zeiten von Corona leider häufig vor. Wie der Fall von Melanie Schanz zeigt.

Anmoderation: Für Angehörige ist der Verlust eines geliebten Menschen schmerzhaft und mit großer Trauer verbunden. Noch schmerzhafter wird es, wenn es keine Möglichkeit, sich zu verabschieden. Nicht, weil der Tod, wie bei einem Verkehrsunfall, ganz plötzlich eintritt, sondern weil Krankenhäuser aufgrund der Corona-Pandemie Besuchsverbote verhängen. SWR4-Reporter Christoph Heck berichtet über einen Fall aus Pirmasens. Willi Hörig, 95 Jahre alt, geht es zunehmend schlechter, als seine Tochter Mitte Mai den Arzt ruft. Melanie Schantz berichtet von Atemnot und Wassereinlagerungen in den Beinen. O-Ton Schantz 1 Es sollte das letzte Mal gewesen sein, dass Melanie Schantz ihren Vater lebendig sieht. Aufgrund des Besuchsverbotes in den rheinland-pfälzischen Kliniken, das auch im Städtischen Krankenhaus Pirmasens gilt, darf sie nicht zu ihm. O-Ton Schantz 2 Der 95-Jährige ist nach Aussage der Ärzte stabil und auf dem Weg der Besserung – mit dem Corona-Virus hat er sich nicht angesteckt, zwei Tests bleiben negativ. Dann der Schock für seine Tochter: O-Ton Schantz 3 Ein Schicksal, das Erwin Merz, Pflegedirektor des Pirmasenser Krankenhauses, sehr betroffen macht. Trotz der strengen Besuchsverbote, auf die sich alle Kliniken in der Westpfalz geeinigt hatten, hätten enge Angehörige sich verabschieden können, wenn ein Patient im Sterben lag. In diesem Fall sei der Tod so unerwartet gekommen, dass das nicht mehr möglich gewesen sei. Pfarrer Wolfdietrich Rasp begleitet Melanie Schantz durch diese schwere Zeit. Ihre Geschichte, kein Einzelschicksal und für die Hinterbliebenen kaum nachzuvollziehen: O-Ton Rasp Ab heute will das Städtische Krankenhaus die Besuchsregeln wieder lockern. Eine gute Nachricht für Patienten und Angehörige. Für Melanie Schantz und ihren Vater kommt sie aber zu spät.