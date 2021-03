per Mail teilen

Bruchmühlbach-Miesau:

Bei einem Brand in einem Discounter in Bruchmühlbach-Miesau ist nach Angaben der Polizei in der Nacht ein Schaden von rund 5 Millionen Euro entstanden. Das Gebäude wurde völlig zerstört, verletzt wurde niemand.

Der Brand ist nach Angaben der Polizei am frühen Morgen ausgebrochen. Aus den Landkreisen Kaiserslautern und Kusel waren bis zu 150 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Feuerwehr war nach dem Löschen des Brandes noch bis in den späten Vormittag damit beschäftigt Brandwache zu halten und Glutnester zu löschen. Um die Brandursache zu klären soll ein Sachverständiger hinzugezogen werden. Nach Angaben der Polizei wird das Gebäude derzeit von einer Security-Firma bewacht, damit Unbefugte das Gebäude nicht betreten können.