Die St. Dominikus Kita in Rodalben und die Regenbogen Kita in Katzweiler im Kreis Kaiserslautern nehmen an einem landesweiten Projekt zur gesunden Ernährung teil. Im Rahmen des Projektes sollen die Kitas Ideen entwickeln, beispielsweise wie die Verpflegung der Kinder verbessert werden kann oder wie sie sich mehr bewegen. Unterstützt werden die Kitas von Ernährungsberaterinnen. Landesweit nehmen 17 Kitas an dem Projekt des Umwelt- und Ernährungsministeriums teil. Hintergrund ist, dass 15 Prozent der Kinder in Rheinland-Pfalz übergewichtig sind.