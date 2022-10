Integrative Kitas in der Pfalz vor dem Aus?

Integrative und heilpädagogische Kitas in der Pfalz bangen um ihre Zukunft. Wegen des neuen Kita-Gesetzes denken Träger bereits über Schließungen nach.

Grund dafür ist das neue Kita-Gesetz, das unter anderem regelt, wie integrative und heilpädagogische Kitas finanziert werden. Diesbezüglich stocken derzeit Verhandlungen zwischen Trägern und Kommunen. Eine Neuerung des Kita-Gesetzes sieht vor, dass integrative Kitas zehn Prozent ihrer Kosten selbst übernehmen sollen. Außerdem soll es keine pauschale finanzielle Förderung mehr für die Kitas geben, sondern eine individuelle Förderung je nach Beeinträchtigung der Kinder.

Lebenshilfe Kaiserslautern erwägt Kitas zu schließen

Wenn dies so kommen sollte, steht zum Beispiel die Kita der Heinrich-Kimmle-Stiftung in Pirmasens nach Angaben eines Sprechers vor großen Herausforderungen. Die Lebenshilfe in Kaiserslautern zieht sogar in Erwägung, ihre Einrichtungen in Kaiserslautern zu schließen. Über die Schließungspläne hat die Lebenshilfe bereits die Elternausschüsse informiert. Demnach werde man sich perspektivisch aus den Einrichtungen zurückzuziehen, wenn das Problem der Finanzierung nicht behoben werde.