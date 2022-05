Finanzierungsprobleme im deutsch-französischen Kindergarten

per Mail teilen

Vertreter des Landes Rheinland-Pfalz treffen sich heute mit Vertretern der Gemeinden Hilst und Schweix aus der Südwestpfalz, um über die Finanzierungsprobleme der deutsch-französischen Kita in Liederschiedt zu sprechen. Wie der Ortsbürgermeister von Hilst mitteilte solle bei dem Treffen im Landesjugendamt in Landau über mögliche Finanzierungsmodelle beraten werden. Die deutsch-französische Kita in Liederschiedt sei seit 30 Jahren ein Vorzeigeobjekt. Die Ortsgemeinden Hilst und Schweix könnten die Kosten alleine auf Dauer nicht mehr tragen. Die Ortsgemeinden schlagen eine Kostenteilung zwischen Land, Verbands- und Ortsgemeinden vor.