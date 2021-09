Neues Gesetz sorgt für Frust bei Kita in Kusel

Das neue "Kita-Zukunftsgesetz" bereitet der evangelischen Einrichtung Albert-Schweitzer in Kusel große Sorgen: Sie muss deswegen bald ohne ihre interkulturellen Fachkräfte auskommen.

"Unter diesen Bedingungen will ich eigentlich nicht mehr in meinem Beruf arbeiten", sagt die Leiterin der protestantischen Kindertagesstätte, Susanne Schillo-Kastenmeier. Ihre Kita im Stadtteil Holler besuchen vor allem Kinder, die aus schwierigen Familienverhältnissen und aus Flüchtlingsländern stammen. Durch das neue rheinland-pfälzische Kita-Gesetz wurde jetzt der Personalschlüssel in den Kitas neu berechnet. In Kusel sorgt das künftig für Probleme.

Susanne Schillo-Kastenmeier, die Leiterin der protestantischen Kindertagesstätte in Kusel. SWR

Rechnung geht nicht auf

Abhängig davon, wie viele Kinder eine Kita besuchen, werden ihr Mitarbeiter zugeteilt. Zwar bekommt die Albert-Schweitzer-Kita damit 0,3 Stellen mehr, laut Schillo-Kastenmeier aber an der falschen Stelle. Aufgestockt wird in ihrem Fall die Sozialarbeit, dafür fallen aber die beiden interkulturellen Kräfte in den kommenden Monaten komplett weg. "Dabei brauchen wir sie gerade dringend", betont die Kita-Leiterin.

Kinder benötigen intensive Begleitung

"Einige unsere jungen Besucher kommen aus Somalia und wissen zum Beispiel nicht einmal, wie man mit Messer und Gabel isst", berichtet Schillo-Kastenmeier. In diesen Fällen sei dann oft eine 1:1-Betreuung notwendig. Gleiches gelte für Kinder, deren Familien wenig Geld hätten und wo es zu Hause öfter mal Streit gebe. "Für diese Kinder müssen wir uns viel Zeit und sie auch einfach mal auf den Schoß nehmen", verdeutlicht die Kita-Leiterin. Wenn bald zwei Kolleginnen fehlen würden, wisse sie nicht, wie das noch gehen könne.

Appell an Landespolitik und Kreisverwaltung

Schillo-Kastenmeier will jetzt für die Kita-Kinder kämpfen. Ihr Appell: "Die Landesregierung muss ihr Gesetz dringend nachbessern, es darf nicht nur einfach um Zahlen gehen". Von der Kuseler Kreisverwaltung fordert Schillo-Kastenmeier außerdem, das ihr zur Verfügung stehende Sozialraumbudget zielgerichteter zu verteilen: "Es muss genau hingeschaut werden, was wir Kitas brauchen."