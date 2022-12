Kita-Kündigung wegen rüpelhafter Kinder war zulässig

Nach Angaben des Landgerichts Koblenz in der Urteilsbegründung ließ ein Elternpaar seine drei kleinen Kinder in der privaten Kita in Koblenz betreuen. Dort verhielten sich die Kinder nach Gerichtsangaben so extrem unhöflich und aggressiv, dass alle Erzieherinnen der Kinder mit der eigenen Kündigung drohten. Die private Kita kündigte daraufhin den Betreuungsvertrag mit den Eltern, ohne Gründe zu nennen. Die Mutter selbst sei eine Zitat "verbal aggresiv auftretende Juristin" gewesen. Sie und ihr Mann meinten, die Kündigung sei nicht zulässig und klagten vor dem Landgericht Koblenz: Das Gericht urteilte, die Kündigung ohne Angabe von Gründen innerhalb der Kündigungsfrist sei zulässig.