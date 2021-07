per Mail teilen

Kita-Plätze sind vielerorts Mangelware. Wenn Eltern einen Platz ergattern, ist die Freude meist ähnlich groß, wie bei einem Sechser im Lotto. Der Kreis Kaiserslautern hat jetzt in einigen Fällen Kita-Plätze aber gekündigt – sehr zum Leidwesen der Eltern. Schuld ist das neue Kita-Gesetz.

Das Problem: Bisher hat das Land Kindergärten pauschal nach der Anzahl der Plätze finanziert. Dabei war es egal, wo Kind und Eltern wohnen. Mit dem neuen Kita-Gesetz hat sich das nun aber geändert. Wenn ein Kind aus einer Nachbarkommune in die Kita kommt, erhält die Kita für dieses Kind kein Geld mehr vom Land.

Streit um Kita-Plätze Thema im Kreistag

Eigentlich sollen sich die Kommunen untereinander abstimmen, wie die Kosten für diese Plätze abgerechnet werden. Die SPD-Fraktion im Kreis Kaiserslautern geht davon aus, dass der Kreis befürchtet, auf den Kosten sitzen zu bleiben – und deshalb die Kindergartenplätze gekündigt hat. Die SPD fordert, dass die Plätze nicht gekündigt werden und die Kommunen Ausgleichszahlungen vereinbaren. Der Kreistag in Kaiserslautern befasst sich in seiner Sitzung am Montagnachmittag mit den Auswirkungen des neuen Kita-Gesetzes des Landes.