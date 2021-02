In Bechhofen in der Südwestpfalz soll das Dorfgemeinschaftshaus einen Kita-Anbau bekommen. Dafür hat der Gemeinderat nach Angaben der CDU-Parteivorsitzenden Küttner am Abend gestimmt. Ursprünglich gab es die Idee für eine Kita-Erweiterung einen Teil einer Rollschuhbahn abzureißen. Das wurde in der Gemeinde aber stark kritisiert. Die CDU-Parteivorsitzende sagte, man erhoffe sich durch den Anbau am Dorfgemeinschaftshaus Fördermittel vom Land, um so das gesamte Gebäude renovieren zu können. Im nächsten Schritt gehe es darum die konkreten Pläne für den Kita-Anbau auszuarbeiten.