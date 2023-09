In den Sommerferien haben Mäuse in der Kita auf den Tischen getanzt. Jetzt muss alles auf links gedreht werden, bis die Kinder wieder in ihre Gruppen zurück können.

Jeder Lego- und Duplo-Klotz, Autos, Puzzles, Stifte, Puppen und Spiele müssen einzeln desinfiziert werden. SWR Im Flur der Kita türmen sich Spielzeug, Matten, Boxen und Malzeug. Alles muss desinfiziert werden. SWR Die Leiterin der Kindertagesstätte Eichenwäldchen Jenny Knirsch hofft darauf, bald wieder mit den Kindern hier spielen zu können. SWR Alle Oberflächen müssen jetzt geputzt werden. SWR Anfangs wurden nur Kinder berufstätiger Eltern in der Turnhalle betreut, das Ganztags-Angebot musste wegfallen. Jetzt läuft es wieder fast normal. SWR Diese kleinen Nager haben für das Chaos nach den Sommerferien gesorgt. Mittlerweile sind sie alle von Schädlingsbekämpfern beseitigt worden. SWR