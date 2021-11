per Mail teilen

Die Landesstraße zwischen Gerbach und Kirchheimbolanden wird ab Freitag bis Ende November in verschiedenen Abschnitten gesperrt. Nach Angaben der Kreisverwaltung muss die Straße an einigen Stellen für einen Schwertransport ausgebaut werden. Ende des Monats werden große Teile, zum Beispiel Rotorblätter, für den Windpark Schneebergerhof angeliefert. Der erste Abschnitt wird im Bereich des Gerbachweihers voll gesperrt, die zweite Sperrung wird ab dem 22. November in Höhe des Forsthauses Pfalz eingerichtet. Bereits jetzt kann es nachts zu Verkehrsbehinderungen durch die Anlieferung von kleineren Windradkomponenten kommen.