Der Donnersbergkreis hat angekündigt, in diesem Jahr ein Verkehrskonzept für den Donnersberg zu entwickeln. Dort hatten kurz vor dem Jahreswechsel zahlreiche Ausflügler für Verkehrschaos gesorgt. Nach Angaben von Landrat Rainer Guth ist ein Verkehrskonzept wichtig, um auf künftige Besucheranstürme am Donnersberg vorbereitet zu sein. Man müsse die Verkehrssicherheit gewährleisten und gleichzeitig Ausflüglern ein Wintervergnügen ermöglichen können. Das Konzept soll unabhängig von der Corona-Pandemie erstellt werden. Die Schneelandschaft am Donnersberg hatte rund um Neujahr zu einem Besucherandrang geführt. Es gab deshalb chaotische Zustände auf der Zufahrtstraße und den Parkplätzen. Für Rettungsfahrzeuge war kein Durchkommen. In Dannenfels am Fuße des Donnersbergs hatten einige Autofahrer außerdem Hofeinfahrten von Anwohnern zugeparkt und damit für großen Ärger gesorgt.