Getunte Autos sind oft laut - und manchmal auch nicht mehr verkehrssicher. Die Polizei hat am Montag solche Fahrzeuge im Donnersbergkreis kontrolliert - und will es weiterhin tun.

Die Kontrollen von aufgemotzten Fahrzeugen sollen weitergehen. (Archivbild) Polizeipräsidium Mainz

Am Montag war die Polizei in Kirchheimbolanden unterwegs - auf der Suche nach getunten Fahrzeugen. Fazit: Mehr als 20 Autos und Motorräder wurden beanstandet. Hauptkommissar Engelfried von der Polizei in Kirchheimbolanden ist Fachmann für die Tuning-Szene - und ihm ist ein Fahrzeug besonders in Erinnerung geblieben.

Alles getauscht - Betriebserlaubnis weg

"An einem 3er-BMW war alles getauscht, was man sich vorstellen kann. Auspuffanlage, Differenzial, offener Sportluftfilter", sagt der Polizist. Und weil nichts davon im Fahrzeugschein eingetragen war, war damit die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen.

Bereits im Juli hatte die Polizei in Dannenfels aufgemotzte Autos und Motorräder kontrolliert - und musste damals 30 Fahrzeuge im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Verkehr ziehen.

Weitere Kontrollen angekündigt

Immer wieder gibt es auch Beschwerden von Anwohnern, dass die getunten Fahrzeuge zu viel Krach machen - und sich manche Fahrer auf engen Straßen Rennen liefern. Trotz allem: Von einem Tuner- oder Poser-Problem im Donnersbergkreis will Polizist Engelfried nicht sprechen. Aber: "Man muss sich nur die Zahlen anschauen, bei wie vielen Autos während der Kontrollen die Betriebserlaubnis erloschen ist. Einmal 30, einmal 20. Die logische Konsequenz: Es werden weitere Kontrollen stattfinden."