Der Teich im Schlossgarten in Kirchheimbolanden führt nach mehr als drei Jahren wieder Wasser. Die Projektleiterin des Schlossgartens teilte mit, dass der Teich derzeit befüllt werde. Eigentlich sollten die Bauarbeiten am Teich bis Ende 2020 abgeschlossen sein und der Teich anschließend befüllt werden. Wie die Projektleiterin mitteilte, gab es verschiedene Gründe für die Verzögerungen. Man habe während des Umbaus unter anderem fünf geschützte Amphibienarten gefunden, die den Teich als Lebensraum nutzen würden. Diese mussten erst umgesiedelt werden, bevor die Arbeiten weiterlaufen durften. Der Teich im Schlossgarten in Kirchheimbolanden lag seit mehr als drei Jahren trocken. Nun führt er wieder Wasser und kann unter anderem von Fröschen, Molchen und Kröten wieder als Lebensraum genutzt werden