Die Tafel in Kirchheimbolanden bleibt wegen der Corona-Pandemie bis Ende des Jahres geschlossen. Das hat der Betreiber, das Deutsche Rote Kreuz Donnersberg, mitgeteilt. Die ehrenamtlichen Helfer hätten entschieden die Tafel in Kirchheimbolanden vorübergehend zu schließen. Grund sei unter anderem der konstant hohe Anstieg der Corona-Zahlen. Außerdem gehörten alle Helfer zur Risikogruppe. Voraussichtlich im Januar soll die Tafel ihren Betrieb wieder aufnehmen. Bis dahin bekommen Bedürftige Lebensmittel von der Tafel in Rockenhausen. In Kaiserslautern schließt die Tafel über die Weihnachtstage und Silvester. Nach Angaben des Vorstands haben die Ehrenamtlichen darum gebeten, weil die momentane Lage sehr belastend sei. Anfang Januar soll die Einrichtung wieder öffnen. Dann plant die Tafel auch ein Luftreinigungsgerät anzuschaffen, um die Helfer in den Räumen vor Corona-Viren zu schützen.