per Mail teilen

Der Donnersbergkreis führt nach eigenen Angaben ab Samstag wieder strengere Corona-Regeln ein. Hintergrund sind die hohe Inzidenz und eine Vielzahl an Infektionen mit der britischen Coronavirus-Mutation. Nach Angaben des Donnersbergkreises findet ab Montag kein Präsenzunterricht für die Klassen eins bis sechs mehr statt. Das gelte für die Schulen in den Verbandsgemeinden Eisenberg, Göllheim und Kirchheimbolanden. Da im Donnersbergkreis inzwischen rund die Hälfte aller Neuinfektionen auf die britische Mutation des Coronavirus zurückgehen, werden auch Kontakte wieder stärker eingeschränkt. In der Öffentlichkeit darf man sich ab Samstag wieder nur noch mit einer zusätzlichen Person eines anderen Hausstands treffen. Kinder unter 14 sind davon ausgenommen. Der Kreis bittet die Bürger darum, sich auch bei privaten Treffen daran zu halten und Kontaktbeschränkungen unbedingt zu beachten.