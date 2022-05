Sorge um BorgWarner wächst: 1.300 Arbeitsplätze in Gefahr?

Die Gewerkschaft IG Metall sorgt sich um die Zukunft des Automobilzulieferers BorgWarner in Kirchheimbolanden. Der Konzern baut immer mehr Werke im Ausland. Sind die 1.300 Arbeitsplätze gefährdet?

Grundsätzlich besteht für das Werk von BorgWarner in Kirchheimbolanden eine Zukunftsvereinbarung zwischen der Geschäftsleistung und dem Betriebsrat. Darin wurde festgehalten, dass der Krise auf dem Automobilmarkt mit neuen Produkten und Ideen begegnet werden soll, um den Standort im Donnersbergkreis langfristig zu sichern.

IG Metall besorgt wegen Zukunft von BorgWarner

Nach einer Betriebsversammlung vergangene Woche ist die Gewerkschaft nach Angaben einer Sprecherin jedoch besorgt. Die IG Metall sieht die Zukunft des Standortes und damit auch der 1.300 Arbeitsplätze bei BorgWarner in Kirchheimbolanden in Gefahr. Der amerikanische Mutterkonzern baue immer mehr Werke im Ausland. Auch andere Entscheidungen im Unternehmen würden der Zukunftsvereinbarung eher widersprechen.

Geschäftsleitung soll Worten auch Taten folgen lassen

Die IG Metall fordert die Geschäftsleitung von BorgWarner daher auf, ihren Worten auch Taten folgen zu lassen, um die Zukunft des größten Arbeitgebers in Kirchheimbolanden zu sichern. Wie die Gewerkschaft mitteilt, wären auch weitere Firmen davon betroffen, wenn der Automobilzulieferer sich nicht bald zukunftsfähig aufstelle.

BorgWarner mit Standorten in 24 Ländern

BorgWarner produziert in seinem Werk in Kirchheimbolanden Turbolader für die Automobilindustrie. Das amerikanische Unternehmen beschäftigt an seinen fast 100 Standorten weltweit etwa 50.000 Mitarbeiter. Die IG Metall informiert am Freitag von 8 bis 12:30 Uhr in Kirchheimbolanden über die Situation bei BorgWarner.