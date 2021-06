Die A63 bei Kirchheimbolanden war am Donnerstag wegen eines schweren Verkehrsunfalles mehrere Stunden gesperrt. Das Trümmerfeld auf der Autobahn war enorm.

Der Unfall passierte nach Angaben der Polizei kurz nach 16 Uhr zwischen den Anschlussstellen Kirchheimbolanden und Freimersheim. Ein 28 Jahre alter Fahrer eines Kleintransporters soll nach bisherigem Erkenntnisstand einen Lkw mit Anhänger ausgebremst haben, der dort gerade vom Parkplatz Heuberger Hof losgefahren war. Der Trucker habe daraufhin hinter dem Kleintransporter auf der Standspur anhalten müssen.

Sattelzug rammt stehenden Lkw auf A63

Ein nachfolgender Lkw-Fahrer konnte mit seinem Sattelzug laut Polizei nicht mehr ausweichen und rammte den stehenden Lastwagen. Er habe dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei auch noch gegen den Transporter geschleudert. Anschließend sei der Lkw umgekippt und über beide Fahrspuren liegen geblieben. Ein Autofahrer habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und fuhr ebenfalls in die Unfallstelle hinein. Die Stahlbehälter, die der Sattelzug geladen hatte, verteilten sich nach Angaben der Polizei dabei über die A63.

Autobahn bei Kirchheimbolanden Stunden gesperrt

Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei nach ersten Berechnungen auf rund 200.000 Euro. Hinzu kämen noch Schäden an der Fahrbahn der A63, sowie möglicherweise an den Leitplanken und der Beschilderung. Die Autobahn war etwa bis Mitternacht für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten gesperrt. Dafür sei ein Spezialunternehmen beauftragt worden. In Fahrtrichtung Mainz war der Stau laut Polizei mehrere Kilometer lang.

Nur eine Person bei Unfall leicht verletzt

Glück hatten alle Unfallbeteiligten. Einzig der Fahrer des Kleintransporters sei aufgrund leichter Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Der Fahrer des ausgebremsten Lkw habe zudem einen leichten Schock erlitten. Wie die Polizei mitteilt, blieben alle anderen Personen unverletzt. Die Staatsanwaltschaft habe angeordnet, einen Gutachter zur Unfallaufnahme hinzuzuziehen, um den genauen Hergang des Unfalls zu untersuchen.