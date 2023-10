Auto verfolgt Rettungswagen im Donnersbergkreis

Das hatten die Retter auch noch nicht gesehen: Sie fuhren mit Blaulicht durch den Donnersbergkreis - und ein Auto verfolgte sie über die gesamte Strecke.

Wie die Polizei mitteilte, war der Rettungswagen am Dienstag mit Blaulicht und Martinshorn am Westpfalz-Klinikum in Kirchheimbolanden los gefahren - Ziel war das Westpfalz-Klinikum in Rockenhausen. Immerhin sind das rund 20 Kilometer.

VW-Passat verfolgt Rettungswagen im Donnersbergkreis

Auf der gesamten Strecke folgte dem Rettungswagen ein blauer VW-Passat mit hoher Geschwindigkeit und eingeschalteter Warnblinkanlage. Nach Angaben der Polizei kam es dabei mehrfach zu gefährlichen Situationen - zum Beispiel an Kreuzungen oder in Kurven. Außerdem überholte der Passat mehrfach Autos, die auch der Rettungswagen überholt hatte.

Nachdem der Rettungswagen am Ziel in Rockenhausen angekommen war, war der Passat auf einmal wieder verschwunden. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.