Parallel zum neuen Landtag wird in der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden am Sonntag auch ein neuer Bürgermeister bzw. eine Bürgermeisterin gewählt. Es treten an: Reiner Bauer, der von CDU und Freien Wählen unterstützt wird, Wolfgang Huber, der von den Grünen unterstützt wird, und Sabine Wienpahl von der SPD. Sollte keiner der drei die absolute Mehrheit haben, gibt es in zwei Wochen eine Stichwahl. Nach 24 Jahren im Amt scheidet Bürgermeister Axel Haas (Freie Wähler) aus dem Amt aus.