Sperrung nach LKW-Unfall auf A 63

Wegen der Bergungsarbeiten nach einem LKW-Unfall auf der A 63 zwischen Kirchheimbolanden und Freimersheim in Richtung Mainz ist die A 63 derzeit einseitig gesperrt. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, fuhr ein LKW auf einen PKW auf, der auf dem Standstreifen stand. Dabei wurde die Beifahrerin, die noch im PKW saß, leicht verletzt. Der Fahrer, der bereits ausgestiegen war, blieb unverletzt. Nach ersten Schätzungen beträgt die Schadenshöhe am PKW mindestens 10.000 Euro. Am LKW entstand kaum Schaden. Die einseitige Sperrung dauert voraussichtlich bis gegen 17 Uhr.