Kreis soll für Touristen attraktiver werden

Der Donnersbergkreis will in Zukunft stärker auf sein touristisches Angebot aufmerksam machen. Es gehe darum, Bestehendes bekannter und gleichzeitig attraktiver zu machen, so ein Kreissprecher. Dazu habe sich die Verwaltung jetzt auch ein Konzept vorstellen lassen. Landrat Rainer Guth betont, der Donnersbergkreis habe viel touristisches Potential. Es fehle aber beispielsweise ein einheitliches Rad- und Wanderwegekonzept, einige Sehenswürdigkeiten hätten zu kurze Öffnungszeiten und es könnten zu wenige Angebote auch online gebucht werden. Daran müsse sich in den nächsten Jahren etwas ändern.