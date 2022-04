Impfstelle zieht um

Die Kommunale Impfstelle des Donnersbergkreises ist ab sofort in den Räumen der ehemaligen Torpedo-Garage in Kirchheimbolanden untergebracht. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Der Umzug von der Festhalle Winnweiler nach Kirchheimbolanden hänge mit der zurückgegangenen Nachfrage nach Impfungen zusammen. Deshalb benötige man keine so großen Räumlichkeiten mehr. In Kirchheimbolanden werden demnach ab heute Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen angeboten. Die Anmeldung erfolgt über das Impfportal des Landes.